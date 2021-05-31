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Sanayi kendi Kocaeli'nde günde 1521 araç üretildi!

31.05.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanayisinin ana üssü Kocaeli'de kurulu otomotiv tesislerinde, ocak-nisan döneminde günde ortalama 1.521 taşıt üretim bandından indirildi.

Sanayi kendi Kocaeli'nde günde 1521 araç üretildi!

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayisi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Otomotiv Tedarik Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan iller arasında yer alıyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 4 aylık döneminde Kocaeli'de 66 bin 519 otomobil, 856 küçük kamyon, 98 bin 873 kamyonet, 16 bin 127 minibüs, 123 midibüs ve 60 otobüs olmak üzere 182 bin 558 araç üretildi. Buna göre, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam taşıt üretiminin yüzde 38'ini tek başına karşılayan kentte, günde 1.521 araç üretimi gerçekleşti.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'ine denk gelen 148 bin 475'i ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

FORD OTOSAN'IN ÜRETİMİNDE YÜZDE 48 ARTIŞ

Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kuruluşu olan Ford Otosan, yılın ilk 4 aylık periyodunda Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 1.725 otomobil, 98 bin 849 kamyonet, 16 bin 127 minibüsü banttan indirdi. Böylece şirketin geçen yılın aynı döneminde 78 bin 921 adet olan toplam üretimi yüzde 48'lik artışla 116 bin 701 adede yükseldi.

Şirketin bu dönemde yurt dışına sattığı araçların 99 bin 6'sını Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit, Custom ve Courier modelleri oluşturdu.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, ocak-nisan döneminde 55 bin 113 aracı üretim bandından indirirken, bunun yüzde 88'ine denk gelen 48 bin 657'sini yurt dışına gönderdi.

Gebze'deki fabrikasında söz konusu dönemde 9 bin 681 adetlik üretime imza atan Honda Türkiye'nin ihracatı 630 adet olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 4 ayında 1.063 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu da araçların 182'sini yurt dışına gönderdi.

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 162 bin 976 adet ticari araç üretilirken, bunların 127 bin 141'i yurt dışına satıldı.

Kocaeli, söz konusu dönemde 116 bin 39 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 71'ini, 97 bin 753 adetle de toplam ticari araç ihracatının yüzde 77'sini tek başına gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Honda Hyundai
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