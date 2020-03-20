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Volvo Cars geçici olarak ABD ve İsveç'teki fabrikalarını kapatacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Otomobil üreticisi Volvo, koronavirüs salgınını durdurmak için İsveç, ABD ve Belçika'daki fabrikalarında olan üretimi bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Volvo Cars geçici olarak ABD ve İsveç'teki fabrikalarını kapatacak

Volvo, koronavirüs enfeksiyon hızının Çin'de yavaşlaması üzerine orada olan üretimlerine tekrar başlamıştı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Volvo'nun İsveç'teki Torslanda, Skovde ve Olofstrom fabrikaları ile ABD'deki Güney Karolina fabrikası 26 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak. Şirketin Belçika'daki Gent fabrikası ise hali hazırda geçici olarak kapalı durumdaydı.

Volvo Car Group'un CEO'su Hakan Samuelsson, "Bizi en çok ilgilendiren şey çalışanlarımızın sağlığı ve işletmemizin geleceğidir. Bana kalırsa, ekono

KAYNAK:REUTERS

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