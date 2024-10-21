Yatırım için ilk sinyal geldi... Türkiye Çin devi Chery'nin yeni üretim merkezi için listede

Çin'in otomotiv markası Chery'nin Türkiye'ye yatırım yapacağı bir dönemdir konuşuluyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görüşmelerin devam ettiğini de ifade etmişti.

TÜRKİYE'Yİ DE SAYDI

Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Türkiye'yi üretim üsleri arasında saydı. Guibing, şirketin yurtdışı pazarlara açılma stratejini anlatırken Chery’nin Avrupa’da üretim üssü olarak seçtiği üç ülke seçtiğini bunların İspanya, İtalya ve Türkiye olduğunu söyledi.

150 BİN ARAÇ KAPASİTELİ 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Chery’nin Türkiye'deki yatırımı için üç şehrin öne çıktığı, ancak nihai kararın henüz verilmediği öğrenildi.

Guibing Eylül ayının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bulunmuştu.

Kacır görüşmenin ardından Çinli BYD'nin yılda 150 bin araç kapasiteli 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını duyurmuştu.