FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Yerli otomobil TOGG'un bataryasıTürkiye'de üretilecek

Yerli otomobil TOGG'un bataryasıTürkiye'de üretilecek

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı.

Yerli otomobil TOGG'un bataryasıTürkiye'de üretilecek

Farasis tarafından yayımlanan bültene göre, Farasis tarafından üretilen Li-ion batarya hücreleri, TOGG ile birlikte geliştirilecek modüllere yerleştirilerek Türkiye'de üretilecek.

İki şirket ayrıca Türkiye ve çevre ülkelerde "batarya ile elektrik depolama çözümleri" sağlamak için birlikte ortak şirket kuracak.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş bültende yer alan ifadelerinde, "Elektrikli araçlar için temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-ion bataryaların Farasis gibi bir oyuncu ile ülkemize gelmesi kritik önem taşımakta. Bu işbirliği Türkiye'de elektrikli araç bataryası üretiminin ötesine geçerek ülkemizin batarya Ar-ge kabiliyetlerini geliştirecek" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
SGK prim borcu kart ile nasıl ödenir?SGK prim borcu kart ile nasıl ödenir?
İkinci el araba fiyatlarını sabitlesek de yeterİkinci el araba fiyatlarını sabitlesek de yeter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
Altın tekrar hareketlendi
Altın tekrar hareketlendi
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Pandemiden kaçanlar akın etti! Fiyatlar uçtu
Pandemiden kaçanlar akın etti! Fiyatlar uçtu
Ormanda yetişen davulganun kilosu 18 liraya satılıyor
Ormanda yetişen davulganun kilosu 18 liraya satılıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ekim ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
Ekim ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Yatırım aracı oldu! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
Yanık, "2021'de ikinci el araba fiyatlarının düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter"
İkinci el araba fiyatlarını sabitlesek de yeter
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar daha da yükselecek
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Uzmanlar 2021 ikinci el araba fiyat tahminlerini paylaştı... İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olur?
İkinci el araba fiyatları 2021'de düşecek mi?
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri... İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi, 2021'de ikinci el piyasası ne olacak?
Uzmanlardan 2021 ikinci el araba fiyatları tahminleri!
İkinci el otomobil fiyatları neden yükseliyor?
İkinci el otomobil fiyatları neden yükseliyor?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.