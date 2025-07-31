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2025'in ilk 6 ayında turizm sektöründen rekor gelir! Bakan Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bir Anadolu Şenliği programında konuştu. Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk 6 ayındaki turizm verileri açıkladı. Bakan Ersoy, "25.8 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş olduk. İlk 6 aylık dönemler itibarıyla en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu" şeklinde konuştu.

2025'in ilk 6 ayında turizm sektöründen rekor gelir! Bakan Ersoy açıkladı
Ezgi Sivritepe

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bir Anadolu Şenliği programında konuştu. Bakan Ersoy, 2025'in ilk yarısında turizm sektöründen ne kadarlık bir gelir elde edildiğini açıkladı. Bakan Ersoy'un konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

2025 in ilk 6 ayında turizm sektöründen rekor gelir! Bakan Ersoy açıkladı 1

“2018’de iki önemli strateji değişikliğine gitmiştik. Biz artık sektörü bulunduğumuz jeopolitik ortamı göz önünde bulundurarak bağışık hale getireceğiz. Eskiden olumsuz bir şey yaşadığınız zaman sezonu kaybettik diyorduk şimdi öyle demiyoruz. Çok yoğun kampanyalarla ve ürün çeşitliliği sayesinde hızla tekrar pozisyonumuzu yükseltebiliyoruz. Bunun olumlu rakamlarını ilk 6 aylık rakamda görmüş oluyoruz.

2025 in ilk 6 ayında turizm sektöründen rekor gelir! Bakan Ersoy açıkladı 2

Ortalama kalış süresi beklediğimizden daha olumlu. Ortalama yıl sonu beklentimiz olan 10.3’ün üzerinde ortalama kalış süresi ile bu yılı tamamlayacağız gibi gözüküyor.

2025 in ilk 6 ayında turizm sektöründen rekor gelir! Bakan Ersoy açıkladı 3

Yıl sonu hedefimize baktığımızda bu seneki hedefimiz 64 milyar dolardı. %4.7 gelir artışı bekliyoruz. İlk 6 ay dönemler itibarıyla 25.8 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş olduk. İlk 6 aya baktığımızda %7.6’lık bir gelir artışıyla ilk 6 aya tamamlamış olduk. İlk 6 aylık dönemler itibarıyla en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu"

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Turizm tatil kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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