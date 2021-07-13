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THY'nın yolcu sayısı 3.6 milyon oldu

13.07.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'nin yolcu sayısı haziran ayında 3.6 milyon oldu. Yolcu sayısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 45'lik düşüş kaydedildi.

THY'nın yolcu sayısı 3.6 milyon oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) toplam yolcu sayısı haziranda pandemi öncesi 2019'un aynı ayına göre göre yüzde 45 düşüşle 3.6 milyon oldu

THY, Haziran 2021'e ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimiyle paylaştı.

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Yapılan açıklamada, Haziran 2019'da 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, yılın aynı döneminde 3,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı da yüzde 68.3 oldu.

Ocak-haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 14,6 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre ise 17,7 puanlık düşüş ile yüzde 62,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran 2019 döneminde 717 bin 321 ton kargo-posta taşınırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,9'luk artışla 910 bin 147 ton taşıma yapıldı.

Haziran sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 372 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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