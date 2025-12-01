%0 faizli 65.000 TL'ye varan 3 ay vadeli kredi
%0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli avans
Toplamda 90.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
%0 faizli 6 ay vadeli 75.000 TL'ye varan kredi fırsatı
Tahsis ücreti veya dosya masrafı yok
%0 faizli 35.000 TL'ye varan 6 ay vadeli kredi
%0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli avans
Toplamda 60.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
Yeni müşterilere özel aylık %2,79 faiz oranı 24 ay vade ile 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve 3 ay ertelemeli kredi fırsatı!
Yapı Kredi Mobil’den TEKLIFIM15BIN kodu ile müşteri ol, 15.000 TL geri ödemesiz hoş geldin avansı fırsatını yakala!
%1,99’dan başlayan faiz oranı ve 36 ay vadeye kadar 20.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi!