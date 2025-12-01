İhtiyaç kredisi başvurusu için hangi belgeler gereklidir? +

Genellikle kimlik fotokopisi, gelir belgesi veya maaş bordrosu ve ikametgah belgesi istenmektedir. Bazı bankalar ek olarak son üç aylık banka hesap dökümü talep edebilir. Emekliler için maaş belgesi yeterli olmaktadır.