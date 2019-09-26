FİNANS

Dolar kuru 26 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 26.09.2019 07:14 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 26 Eylül için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 26 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 26 Eylül itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

26 Eylül itibari ile dolar kuru 5.6804 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.6774 lira ve en yüksek 5.7121 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2262 lira ve en yüksek 6.2906 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında

sterlin en düşük 7.0302 lira ve en yüksek 7.1284 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında işlem gördü.


PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlarDolar ne kadar? İşte ilk rakamlar
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar 26 eylül dolar dolar kuru euro

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Bakan Albayrak: Eskiye bakanlar kaybedecek

Bakan Albayrak: Eskiye bakanlar kaybedecek

Köklü fabrikanın satışıyla ilgili önemli gelişme

Köklü fabrikanın satışıyla ilgili önemli gelişme

1949 model! 100 bin lira teklif ettiler, satmadı

1949 model! 100 bin lira teklif ettiler, satmadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 25 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar kuru 24 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 23 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru 20 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Döviz mevduatı tarihi zirvede

Döviz mevduatı tarihi zirvede

Dolar kuru 19 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.