Dolar kuru 26 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 26 Eylül itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

26 Eylül itibari ile dolar kuru 5.6804 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.6774 lira ve en yüksek 5.7121 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2262 lira ve en yüksek 6.2906 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında

sterlin en düşük 7.0302 lira ve en yüksek 7.1284 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında işlem gördü.



