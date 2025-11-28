|Kod
|İsim
|Son
|Alış
|Satış
|% Fark
|Tarih
|USD/TRL
|42,51
|42,50
|42,51
|% 0.17
|14:43
|EUR/USD
|1,16
|1,16
|1,16
|% -0.31
|14:43
|GBP/USD
|1,32
|1,32
|1,32
|% -0.23
|14:43
|USD/JPY
|156,25
|156,24
|156,27
|% -0.04
|14:43
|USD/CHF
|0,81
|0,81
|0,81
|% 0.22
|14:43
|AUD/USD
|0,65
|0,65
|0,65
|% -0.11
|14:43
|NZD/USD
|0,57
|0,57
|0,57
|% -0.24
|14:43
|BTC/USD
|91.327,32
|91.327,25
|91.327,41
|% -0.11
|14:43
|BYN/USD
|0,29
|0,29
|0,29
|% -0.03
|14:43
|ETH/USD
|3.035,61
|3.035,47
|3.035,75
|% -0.21
|14:43