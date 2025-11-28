FİNANS

Hisse Fiyat Fark% Saat
SKYLP 249,70 10 13:55
DOGUB 57,60 9.92 14:26
BURVA 389,75 9.48 13:55
AZTEK 51,55 9.22 14:27
ARDYZ 32,70 8.64 14:27
Hisse Fiyat Fark% Saat
ENSRI 77,90 -9.99 14:26
PEKGY 9,96 -9.95 14:27
TRILC 16,38 -9.95 14:27
VKFYO 22,04 -7.32 14:26
PINSU 13,76 -6.78 14:27
Hisse Hacim Saat
PEKGY 6.798.983.120,46 14:27
THYAO 5.599.271.258,00 14:27
GUBRF 4.593.322.438,25 14:27
TRALT 2.945.992.895,70 14:27
ISCTR 2.551.173.616,76 14:27
Yüzde 20 indirim geliyor! 300 bin işletme oradaki satışını durduracak
İslam Memiş'ten asgari ücretliye kötü senaryo! 'O rakamı geçmez'
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde ayında arttı

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı

Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu'ndan kritik görüşme

Albaraka
1 dolar kaç TL? 28 Kasım 2025 Cuma dolar TL ne kadar?

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

Akaryakıt fiyatları! 28 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Kasım Cuma 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bakan duyurdu! Beklenen ödemeler hesaplara yatırıldı

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 42,51 42,50 42,51 % 0.17 14:43
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,16 1,16 1,16 % -0.31 14:43
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,32 1,32 1,32 % -0.23 14:43
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 156,25 156,24 156,27 % -0.04 14:43
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,81 0,81 0,81 % 0.22 14:43
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,65 0,65 0,65 % -0.11 14:43
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,57 0,57 0,57 % -0.24 14:43
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 91.327,32 91.327,25 91.327,41 % -0.11 14:43
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,29 0,29 0,29 % -0.03 14:43
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 3.035,61 3.035,47 3.035,75 % -0.21 14:43
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dolar bugün kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 dolar ne kadar?

Euro bugün kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 euro ne kadar?

3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

2025 Honda fiyat listesi! İşte Honda Civic, Jazz, CR-V, HR-V, Type R güncel fiyat

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Elektrikli araç için hesap çıktı: İhtiyaç var

Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu

Garanti BBVA Yatırım kendi varantlarını ihraç etmeye başladı

İş Bankasından 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi

DenizBank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üzerinde talep

TÜİK açıkladı: Ekim ayı dış ticaret rakamları belli oldu

Son dakika | Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir

Kasım ayı ekonomik güven endeksi belli oldu

VakıfBank'tan 900 milyon doların üzerinde sendikasyon kredisi

Borsa İstanbul Özeti 27 Kasım Perşembe 2025 BIST Yorumları

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 27 Kasım 2025 Perşembe... İşte BIST 100 endeksi

Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Kasım Perşembe 2025 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Döviz Çevirici

