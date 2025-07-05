'Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor' Herkesin beklediği haber 'Piyasada konuşulan...' 24 Temmuz'dan sonra 'Gerileme olacaktır...'

Haziran enflasyonu beklentilerin altında yüzde 1,37 oranında açıklandı. Enflasyo verisinin düşük gelmesinin ardından gözler 24 Temmuz'a yani Merkez Bankası'na çevrildi. Faiz indirimi beklentisi artarak devam ederken gözler Para Politikası Kurulu kararında olacak.

DEV BANKADAN FAİZ TAHMİNİ

Yüzde 46 seviyesinde olan politika faizi son PPK'da da sabit bırakılmıştı. ABD’li dev banka Morgan Stanley ise temmuz ayından itibaren TCMB’den faiz indirimi bekliyor. Temmuzda 250 baz puanlık indirim öngören banka yıl sonunda faizlerin %36’ya ineceğini tahmin etti.



KREDİLERDE VE MEVDUATTA FAİZ NE DURUMDA?

Özellikle son dönemde bankalarda mevduat faiz oranlarında birkaç puanlık düşüş dikkat çekerken, halihazırda ortalama %50 civarında bir mevduat faizi veriliyor. Bankalarda konut kredisi faizleri %3 seviyelerinin üzerinde seyrederken, bir özel banka faizleri %2.95’ten %2.98 seviyesine kadar çekti. Taşıt kredilerinde ise faizleri %3.45 ile %4.00 arasında değişiklik gösterirken, ihtiyaç kredilerinde oranlar %3.19 ile %4.00 aralığında değişiyor.

Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada, piyasada konuşulan indirim oranının 250 baz puan olduğunu ifade etti. Baydar, "Faiz indirimi büyük olasılıkla yapılacak. Bu rakam bence minimum 250 baz puan olur. 400-500, hatta 600 baz puana kadar indirim gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.



BANKALARDAN KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ

Bankaların kredi kartı limitleri konutunda çalışmalar yaptığını aktaran Baydar, "Son günlerde kredi kartı limitleri konusunda bankaların çalışmalar yaptığını görüyorum. Kredi kartı kullanımı gevşetilmiş gibi duruyor" cümlelerini kurdu. Kredi kartı kullanımının daraltılmasından ticari şirketlerin de etkilendiğini vurgulayan Baydar, "Şirketler işletme sermayesi olarak kullanmış oldukları bu kartları kullanamaz duruma gelince cirolarını düşürmek zorunda kaldılar. Bunun piyasanın daralmasına etkisi fazla" dedi.



"MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME OLACAKTIR"

Mevduat faizlerinin gerileyeceğini aktaran Baydar, sözlerini şu şekilde vurguladı:



"Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faiz indirimleriyle beraber fonlama maliyeti düşeceği için mevduat faizlerinde de gerileme olacaktır. TCMB’nin faiz indirimlerinin 250-500 baz puana varabileceğini konuşuyoruz. Fonlama maliyetlerindeki düşüş mevduat faizlerine yansıyacaktır. Mevduat faizlerinde önemli bir gerileme olacak"