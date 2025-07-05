FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor' Herkesin beklediği haber 'Piyasada konuşulan...' 24 Temmuz'dan sonra 'Gerileme olacaktır...'

Merkez Bankası 24 Temmuz'da politika faiz kararını duyuracak. Sanayiciden küçük esnafa kadar herkesin beklediği karar öncesi ekonomistler tahminlerini aktarıyor. Haziran enflasyonunun beklentilerin çok altında gelmesi ile beraber TCMB'nin faizde indirim yapacağına kesin gözüyle bakılırken Ekonomist Hikmet Baydar, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor' Herkesin beklediği haber 'Piyasada konuşulan...' 24 Temmuz'dan sonra 'Gerileme olacaktır...'
Ezgi Sivritepe

Haziran enflasyonu beklentilerin altında yüzde 1,37 oranında açıklandı. Enflasyo verisinin düşük gelmesinin ardından gözler 24 Temmuz'a yani Merkez Bankası'na çevrildi. Faiz indirimi beklentisi artarak devam ederken gözler Para Politikası Kurulu kararında olacak.

Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor Herkesin beklediği haber Piyasada konuşulan... 24 Temmuz dan sonra Gerileme olacaktır... 1

DEV BANKADAN FAİZ TAHMİNİ

Yüzde 46 seviyesinde olan politika faizi son PPK'da da sabit bırakılmıştı. ABD’li dev banka Morgan Stanley ise temmuz ayından itibaren TCMB’den faiz indirimi bekliyor. Temmuzda 250 baz puanlık indirim öngören banka yıl sonunda faizlerin %36’ya ineceğini tahmin etti.

Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor Herkesin beklediği haber Piyasada konuşulan... 24 Temmuz dan sonra Gerileme olacaktır... 2

KREDİLERDE VE MEVDUATTA FAİZ NE DURUMDA?

Özellikle son dönemde bankalarda mevduat faiz oranlarında birkaç puanlık düşüş dikkat çekerken, halihazırda ortalama %50 civarında bir mevduat faizi veriliyor. Bankalarda konut kredisi faizleri %3 seviyelerinin üzerinde seyrederken, bir özel banka faizleri %2.95’ten %2.98 seviyesine kadar çekti. Taşıt kredilerinde ise faizleri %3.45 ile %4.00 arasında değişiklik gösterirken, ihtiyaç kredilerinde oranlar %3.19 ile %4.00 aralığında değişiyor.

Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor Herkesin beklediği haber Piyasada konuşulan... 24 Temmuz dan sonra Gerileme olacaktır... 3

Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada, piyasada konuşulan indirim oranının 250 baz puan olduğunu ifade etti. Baydar, "Faiz indirimi büyük olasılıkla yapılacak. Bu rakam bence minimum 250 baz puan olur. 400-500, hatta 600 baz puana kadar indirim gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.
Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor Herkesin beklediği haber Piyasada konuşulan... 24 Temmuz dan sonra Gerileme olacaktır... 4

BANKALARDAN KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ

Bankaların kredi kartı limitleri konutunda çalışmalar yaptığını aktaran Baydar, "Son günlerde kredi kartı limitleri konusunda bankaların çalışmalar yaptığını görüyorum. Kredi kartı kullanımı gevşetilmiş gibi duruyor" cümlelerini kurdu. Kredi kartı kullanımının daraltılmasından ticari şirketlerin de etkilendiğini vurgulayan Baydar, "Şirketler işletme sermayesi olarak kullanmış oldukları bu kartları kullanamaz duruma gelince cirolarını düşürmek zorunda kaldılar. Bunun piyasanın daralmasına etkisi fazla" dedi.
Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor Herkesin beklediği haber Piyasada konuşulan... 24 Temmuz dan sonra Gerileme olacaktır... 5

"MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME OLACAKTIR"

Mevduat faizlerinin gerileyeceğini aktaran Baydar, sözlerini şu şekilde vurguladı:

"Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faiz indirimleriyle beraber fonlama maliyeti düşeceği için mevduat faizlerinde de gerileme olacaktır. TCMB’nin faiz indirimlerinin 250-500 baz puana varabileceğini konuşuyoruz. Fonlama maliyetlerindeki düşüş mevduat faizlerine yansıyacaktır. Mevduat faizlerinde önemli bir gerileme olacak"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta Temmuz zammının enflasyona etkisi hesaplandıAkaryakıtta Temmuz zammının enflasyona etkisi hesaplandı
Temmuz ayının beklenen ödemeleri hesaplara yatırılıyor Temmuz ayının beklenen ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı mevduat faizi politika faizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

SON DAKİKA | CHP'li Belediyelere şafak operasyonu! Muhittin Böcek, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti...

Şifre: Hollanda uçağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti...

'Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor'

'Kredi kartı limitleriyle ilgili bankalar çalışıyor'

Altının tahtı sarsıldı 'İkinci yarıda şampiyon...'

Altının tahtı sarsıldı 'İkinci yarıda şampiyon...'

'Altın sezonu kapandı' fırsat kaçtı derken

'Altın sezonu kapandı' fırsat kaçtı derken

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.