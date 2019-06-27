FİNANS

Dolar ne kadar? 27 Haziran dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 27.06.2019 07:59 | Son Güncelleme

Fed yetkililerinin güçlü faiz indirimi beklentilerini hafifleten açıklamaları sonrası yükselen dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinde başladı. Piyasaların gözü hafta sonunda G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmede.

Dolar ne kadar? 27 Haziran dolar kuru

İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalarda asıl yön belirleyici olarak ABD- Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında yapılacak görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma isteği oldukça azalmış durumda.

Dolar/TL saat 07.06 itibarıyla 5.7711/5.7722’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor

Görüşme öncesinde TL’de kazanımların da kayıpların da sınırlı kalabileceği belirtilirken, dolar/TL’de nispeten dar bir bantta hareket sürüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları da yakından izleniyor. Bu çerçevede G20 zirvesinde iki ülke başkanının yapacağı görüşmeden çıkacak mesajlar da takip ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının “yaklaşık yüzde 90 oranında” tamamlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret anlaşmasına varamazsa, ek gümrük vergileri getireceğini belirtti.

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin tamamlanmasıyla önemli bir siyasi riskin geride bırakılmasına karşın piyasalarda önümüzdeki dönemde siyasi gündemin nasıl şekilleneceği, İstanbul seçimlerinin AKP başta olmak üzere siyasete nasıl bir değişiklik getireceği yakından takip ediliyor.

Kaynak: Reuters

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