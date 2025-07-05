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Kredi çekecekler için tek tek hesapladı '900 bin TL fark var' Parasını mevduata yatıracaklar dikkat 'Trenin son vagonundayız'

TÜİK'in Haziran enflasyonunu beklentilerin altında açıklamasının ardından gözler Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki PPK kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken Mali Müşavir İsmet Çetinkaya'da konut kredilerinde faiz indiriminin olabileceğini ifade ederek mevduat faizleri için uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı '900 bin TL fark var' Parasını mevduata yatıracaklar dikkat 'Trenin son vagonundayız'
Ezgi Sivritepe

Haziran enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinin ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağına dair tahminler de kuvvetlenmeye başladı. Gözler 24 Temmuz'dayken sanayici de küçük esnaf da Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyor.
Yatırım yapmak veya konut almak isteyenler ise konut kredilerinde faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, konut kredisi faiz oranları ile ilgili EKOL TV'ye konuştu. Çetinkaya, 24 Temmuz'da 500 baz puana kadar faiz indirimi beklediklerini ifade etti.

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı 900 bin TL fark var Parasını mevduata yatıracaklar dikkat Trenin son vagonundayız 1

1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Çetinkaya, 1 milyon üzerinden konut kredisi alındığında ne kadar ödeme yapılacağına dair tablo üzerinden şu şekilde anlattı:

"1 milyon üzerinden bir konut kredisi aldığımızı düşünürsek şu anda ortalama konuşuyorum yüzde 3 ile yüzde 3,5 seviyelerinde. Yüzde 3'ü 19'u baz aldığımızda aylık ödemeniz 32 bin 654 TL olur. Toplamda ise 1 milyonun geri dönüşü 3 milyon 918 bin TL yapıyor, 120 ay vade ile. Burada da ciddi bir rakam yüksekliği var.

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı 900 bin TL fark var Parasını mevduata yatıracaklar dikkat Trenin son vagonundayız 2

Çok nadir de olsa yüzde 2.89'dan da konut kredileri var. Burada ilk evin projelerine kampanyası oluyor. Tabii bazı başka şartları da var faiz indirimi olduğu için. Burada da aylık taksiti 29 bin 878 lira olduğunu görüyoruz. Totalde geri ödemesi 3 milyon 585 bin 000 TL oluyor. Yaklaşık 350 bin 000 liralık bir fark var.

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı 900 bin TL fark var Parasını mevduata yatıracaklar dikkat Trenin son vagonundayız 3

Şayet 24 Temmuz'da Merkez Bankası faiz indirimi gelirse bu konut kredilerindeki faiz indirimlerini tetikleyecek. Çünkü son 2-3 yıldır inşaat firmalarının stoklarında bekleyen konutlar var. Bunlar hem mevduat faizinde bekleyen parası olan insanların bankadan paralarını geri çekip konutlara hem yatırım hem de barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konutlara yönelecek"

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı 900 bin TL fark var Parasını mevduata yatıracaklar dikkat Trenin son vagonundayız 4

MEVDUATTA PARASI OLANLAR DİKKAT!

Mevduat faizleri ile ilgili de konuşan Çetinkaya, uzun vadeli mevduat faizini tavsiye etmediklerini belirterek, "Artık trenin son vagonunda olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi. Çetinkaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı 900 bin TL fark var Parasını mevduata yatıracaklar dikkat Trenin son vagonundayız 5

"Hem ülkemizde hem de dış politikada olağanüstü bir durum olmaz ise bundan sonra hem enflasyon düşüş hızıyla beraber faizlerin düşmesini bekliyoruz. Şayet 24 Temmuz'da bir faiz indirimi gelirse konut kredilerinin yüzde 2'lere kadar düşeceğini söyleyebiliriz. Eğer, yüzde 2'ye düşerse aylık kredi yine 10 aylık kredi üzerinden 1 milyon 22 bin 48 liraya düşer. Bu da totalde 2 milyon 645 bin 000 liraya geri dönüşü olur. Bunun da yaklaşık olarak 900.000 TL fark olur"

Kredi çekecekler için tek tek hesapladı 900 bin TL fark var Parasını mevduata yatıracaklar dikkat Trenin son vagonundayız 6

KONUTTA FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ?

Faizlerin düşmesi ile beraber konut kampanyalarının artmasını beklediklerini ifade eden Çetinkaya, "Konut fiyatlarında ciddi bir artışın olacağını düşünmüyorum. Elbette ki konut kredi faizleri düştükçe geçmişte yaşamış olduğu maliyetleri mevcut fiyatlara yansıtacaklar. Ancak fiyatların ciddi manada artmaması için de inşaat firmalarının teşvik edilip konut arzının da arttırılması lazım" deyip sözlerini noktaladı.

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