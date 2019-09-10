Piyalarda gözler Merkez Bankası faiz kararında

"Söz konusu ayrışmada TCMB-PPK toplantısı öncesinde faiz kararı bekleyişi ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in sürpriz içermeyen Türkiye açıklamalarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Paritede 5.7550 seviyesini yukarı yönde eğilimin devamı açısından yakından izliyoruz. Dolar/TL'de 5.73-5.67 destek, 5.77-5.80 direnç olarak izlenebilir" dedi.

Deniz Yatırım Stratjisti Orkun Gödek, dolar endeksinin 99 seviyesi üzerindeki eğiliminden 98.30'lara dek geri çekildiği ve Fed bekleyişine girdiği yakın dönemde TL'nin haftaya gelişmekte olan ülkeler arasında yüzde 0.65 negatif fiyatlama ile başladığını söyleyerek,

Dün güne 5.70'in hemen üzerinden başlayan dolar/TL 5.7650 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.7495 seviyesinden kapandı. Dolar/TL bu sabah saat 09:46'de 5.7510/5.7570 seviyesinde.

Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alması dolayısıyla yaptırımları incelediğini ancak henüz karar alınmadığını belirtti.

Beklentilerin altında artan enflasyonun TCMB'nin beklenen faiz indirimlerinde elini kuvvetlendireceği görüşünün ardından geçen hafta itibarıyla faiz indirimlerinin 200 baz puanın altında kalmasına ihtimal verilmiyordu. Bankacılar PPK'da 200-300 baz puan arası bir indirimin TL'de sert bir satış baskısı yaratmayacağını söylüyor.

Dolar yatırımcıların riskli para birimlerine yönelik iştahının Almanya'nın ekonomiye destek planları, anlaşmasız Brexit ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret savaşının çözüme kavuşturulması umutlarından destek bulmasıyla hafif geriledi.

Küresel düşük faiz beklentileri ve olumlu makro verilerle geçen hafta yönünü aşağı çeviren ve 5.65 seviyesinin altını test eden dolar/TL, Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamaları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki açıklamaların ardından yükselişe geçmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftasonunda faizlerin daha da düşeceği yönündeki açıklamasının da TL'de baskı yarattığı belirtildi.