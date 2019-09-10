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Piyalarda gözler Merkez Bankası faiz kararında

DOVİZ HABERLERİ  | 10.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları incelediği açıklaması ardından yükselen dolar/TL'de Merkez Bankası öncesi 5.75'in üzerinde hareket sürüyor.

Piyalarda gözler Merkez Bankası faiz kararında

ABD Hazine Bakanı'nın dün S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırımların incelendiğini açıklaması ardından yükselen dolar/TL'de Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklı seyir sürüyor.

Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alması dolayısıyla yaptırımları incelediğini ancak henüz karar alınmadığını belirtti.

Dün güne 5.70'in hemen üzerinden başlayan dolar/TL 5.7650 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.7495 seviyesinden kapandı. Dolar/TL bu sabah saat 09:46'de 5.7510/5.7570 seviyesinde.

Aynı saatte sepet bazında TL 6.0509/6.0577, euro/TL 6.3519/6.3636 seviyesinde bulunuyor.

Deniz Yatırım Stratjisti Orkun Gödek, dolar endeksinin 99 seviyesi üzerindeki eğiliminden 98.30'lara dek geri çekildiği ve Fed bekleyişine girdiği yakın dönemde TL'nin haftaya gelişmekte olan ülkeler arasında yüzde 0.65 negatif fiyatlama ile başladığını söyleyerek,

"Söz konusu ayrışmada TCMB-PPK toplantısı öncesinde faiz kararı bekleyişi ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in sürpriz içermeyen Türkiye açıklamalarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Paritede 5.7550 seviyesini yukarı yönde eğilimin devamı açısından yakından izliyoruz. Dolar/TL'de 5.73-5.67 destek, 5.77-5.80 direnç olarak izlenebilir" dedi.

Beklentilerin altında artan enflasyonun TCMB'nin beklenen faiz indirimlerinde elini kuvvetlendireceği görüşünün ardından geçen hafta itibarıyla faiz indirimlerinin 200 baz puanın altında kalmasına ihtimal verilmiyordu. Bankacılar PPK'da 200-300 baz puan arası bir indirimin TL'de sert bir satış baskısı yaratmayacağını söylüyor.

Dolar yatırımcıların riskli para birimlerine yönelik iştahının Almanya'nın ekonomiye destek planları, anlaşmasız Brexit ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret savaşının çözüme kavuşturulması umutlarından destek bulmasıyla hafif geriledi.

Küresel düşük faiz beklentileri ve olumlu makro verilerle geçen hafta yönünü aşağı çeviren ve 5.65 seviyesinin altını test eden dolar/TL, Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamaları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki açıklamaların ardından yükselişe geçmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftasonunda faizlerin daha da düşeceği yönündeki açıklamasının da TL'de baskı yarattığı belirtildi.

Piyasalar ayrıca ECB toplantısını da izliyor.

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günkü toplantısı öncesinde değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. ECB'nin zayıflayan ekonomiyi canlandırmak için yeni destekler vermesi bekleniyor. ECB'nin para politikasını gevşeteceğine dair beklentiler kuvvetlenirken, diğer küresel merkez bankaların da para politikalarını gevşetiyorlar.

Piyasada ayrıca jeopolitik gelişmeler, kabine revizyonu söylentileri de takip edilen konular arasında yer alıyor.

Tahvil piyasasında geçen hafta enflasyon verisi sonrası 50 baz puanının üzerinde düşüş yaşanmıştı. Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot piyasada ortalama bileşik getiri yüzde 15.49, valörde son işlemde yüzde15.64 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 15.62, valörde son işlemde yüzde 15.53 seviyesindeydi.

Cuma günü spot kapanışta bileşik getirinin yüzde 15.81 olduğu iki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.78, valörde son işlemde yüzde 15.66 seviyesindeydi.

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