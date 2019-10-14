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2019 Nobel Ekonomi Ödülü kazananları belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Swedish Academy of Sciences) Nobel Ekonomi Ödülü’nün Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildiğini açıkladı.

2019 Nobel Ekonomi Ödülü kazananları belli oldu

Akademi’den yapılan açıklamada kazananların “küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları” sebebiyle ödüle layık görüldükleri belirtilirken, yoksulluğa yönelik problemlerin önlenmesi konusunda söz konusu yaklaşımın, durumdan etkilenen kişiler için etkili çözümler üretmek amacıyla “dikkatlice oluşturulmuş deneylerden” oluştuğu vurgulandı. Banerjee, Duflo ve Kremer’in oluşturduğu deneysel yöntemler, ekonomideki en yenilikçi gelişmeler olarak görülüyor.

Bunun yanında Esther Duflo, ilk kez 1969 yılında verilmeye başlanan Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ikinci kadın oldu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Nobel Ekonomi Ödülü Abhijit Banerjee Esther Duflo Michael Kremer

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