2019 Nobel Ekonomi Ödülü kazananları belli oldu

Akademi’den yapılan açıklamada kazananların “küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları” sebebiyle ödüle layık görüldükleri belirtilirken, yoksulluğa yönelik problemlerin önlenmesi konusunda söz konusu yaklaşımın, durumdan etkilenen kişiler için etkili çözümler üretmek amacıyla “dikkatlice oluşturulmuş deneylerden” oluştuğu vurgulandı. Banerjee, Duflo ve Kremer’in oluşturduğu deneysel yöntemler, ekonomideki en yenilikçi gelişmeler olarak görülüyor.

Bunun yanında Esther Duflo, ilk kez 1969 yılında verilmeye başlanan Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ikinci kadın oldu.

KAYNAK:DHA



