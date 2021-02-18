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ABD'de temyiz mahkemesinden Halkbank kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2021 09:48 | Son Güncelleme

ABD'deki Halk Bankası davasında, temyiz mahkemesi, bankanın üst mahkemeye yaptığı itirazı karara bağlanana kadar, 1 Mart'ta başlaması planlanan duruşma dahil federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine karar verdi.

ABD'de temyiz mahkemesinden Halkbank kararı

Halk Bankası, "yabancı devlet dokunulmazlık yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istedi.

Federal mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halk Bankası temyiz mahkemesine başvurdu.

Temyiz mahkemesi bankanın "yabancı devlet dokunulmazlık yasası" kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu incelip karar verene kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine hükmetti.

Bu durumda 1 Mart'ta federal mahkemede başlaması planlanan duruşma, temyiz mahkemesindeki başvuru karara bağlanıncaya kadar başlayamayacak.

Halk Bankası'na "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.

Öte yandan ABD'de Halk Bankası'na karşı, İran bağlantılı gruplarca çeşitli ülkelerde düzenlenen terör saldırılarının kurbanları ve yakınlarından oluşan 876 kişi tarafından açılan başka bir davada, mahkeme, bu davanın Türkiye'de görülmesi şartıyla düşmesine karar verdi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bir grup gereksizin yediği rüşvet yüzünden devletin bankasının düştüğü duruma bakın!
Tek başına mı yediler, hep beraberdiler..
adama silah veriyorlar ülkeyi bölmek için destek veriyor silahsız insanları öldürtüyor fetoya ülkesinde barıdırıyor iç savaş çıkarmak istiyor TÜRKİYE CUMHURİYETİ bankası amerikayı zarara uratıgı için dava açıp ceza vermeye kalkıyorlar canı sıkıla dava açıyor KARGALAR GÜLER on seneyi geçti karar bile çıkmıyor sakız gibi ağızlarında
Yap işlet devret modeliyle yapılan otoyollar köprüler tüneller hastaneler ileride ki bi anlaşmazlık durumunda mahkeme açıldığı taktirde İngiliz ve Amerikan mahkemelerin de görülebilecek davalar Türk mahkemeleri bu konuda yetkili değiller,yani anlayacağın şekilde söyliim,bu anlaşmaları yapan firmalar Türk mahkemelerine güvenmemişler ve ileride çıkabilecek sorunlarda yabancı mahkemelerin davaya bakmasını istemişler daha doğrusu biz o yönde bi anlaşma yapmışız,bunun nedenini biraz düşün küçük bi ip ucu sana,20 yıl onlara ödenecek paralarla o yapılanların 20 katını yapabilirdik..!!
Halkbank hisseleri 2013 de 18 leri gördü şuan 6 şuan olması gereken 30 yani 5kat ytd ama güzel görünüyor:)
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