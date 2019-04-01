FİNANS

CNBC: Kellogg bazı birimlerini Ferrero’ya satmayı değerlendiriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

ABD merkezli çok uluslu gıda şirketi Kellogg Co, bisküvi ve meyve atıştırmalığı birimlerini, 1.3 milyar dolara İtalyan çikolata ürünleri şirketi Ferrero SpA’ya satmayı değerlendiriyor.

CNBC: Kellogg bazı birimlerini Ferrero’ya satmayı değerlendiriyor

CNBC’de yer alan ve “konuyla ilgili bilgiye sahip kaynaklara dayandırılan” habere göre Kellogg, Keebler, Famous Amos ve meyve atıştırmalığı birimlerini satmayı değerlendirirken, iki şirketin Pazartesi günü bir anlaşmaya varabileceği belirtildi. Söz konusu birimlere “kaynak ve yatırım bulma konusunda çeşitli zorluklar” yaşanması sebebiyle şirketin birimleri satmayı değerlendirdiği öne sürülürken, Kellogg CEO’su Steve Cahillane şirketin “odağını ve kaynaklarını sunulan en büyük fırsatlara yönelterek yeniden birinci sınıf bir marka olmayı ve uzun vadeli, istikrarlı büyüme elde etmeyi hedeflediğini” söyledi ve ekledi:

“Bu elden çıkarma, ilerde zorlukların azaltılması, hedefli yatırım ve daha iyi büyümeye yol açması için portföyümüzü yeniden şekillendirme çalışmalarından biridir.

“Söz konusu markaları elden çıkarmak kolay bir karar değildi fakat yer alacakları portföyde daha iyi odak ve kaynaklara sahip olacakları harika bir şirkete gittikleri için memnunuz.”

Kellogg ve Ferrero arasındaki anlaşmanın Temmuz’un sonuna kadar tamamlanması beklenirken, söz konusu anlaşmanın ayrıca yasal onay beklediği duyuruldu.

KAYNAK:DHA


PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyorDanimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor
Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyorFinancial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ferrero SpA

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

iPhone fiyatları düşüyor mu?

iPhone fiyatları düşüyor mu?

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor

Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor

Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

Financial Times: Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

Yerel Seçim 2019: Ekonomiyi 1 Nisan'dan sonra ne bekliyor, hangi adımların atılması gerekiyor?

Ekonomiyi neler bekliyor?

Daily Telegraph: Türkiye'deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor

Daily Telegraph: Türkiye'deki kriz gelişmekte olan piyasalar için korku yaratıyor

Economist: Erdoğan Batı'yı terörizmle suçladı, toptancılara da öfkeli

Economist: Erdoğan Batı'yı terörizmle suçladı, toptancılara da öfkeli

Bakan Albayrak: Süreç normalize oldu, seçim sonrası reform sürecine girilecek

Bakan Albayrak: Süreç normalize oldu, seçim sonrası reform sürecine girilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.