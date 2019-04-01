CNBC: Kellogg bazı birimlerini Ferrero’ya satmayı değerlendiriyor

CNBC’de yer alan ve “konuyla ilgili bilgiye sahip kaynaklara dayandırılan” habere göre Kellogg, Keebler, Famous Amos ve meyve atıştırmalığı birimlerini satmayı değerlendirirken, iki şirketin Pazartesi günü bir anlaşmaya varabileceği belirtildi. Söz konusu birimlere “kaynak ve yatırım bulma konusunda çeşitli zorluklar” yaşanması sebebiyle şirketin birimleri satmayı değerlendirdiği öne sürülürken, Kellogg CEO’su Steve Cahillane şirketin “odağını ve kaynaklarını sunulan en büyük fırsatlara yönelterek yeniden birinci sınıf bir marka olmayı ve uzun vadeli, istikrarlı büyüme elde etmeyi hedeflediğini” söyledi ve ekledi:

“Bu elden çıkarma, ilerde zorlukların azaltılması, hedefli yatırım ve daha iyi büyümeye yol açması için portföyümüzü yeniden şekillendirme çalışmalarından biridir.

“Söz konusu markaları elden çıkarmak kolay bir karar değildi fakat yer alacakları portföyde daha iyi odak ve kaynaklara sahip olacakları harika bir şirkete gittikleri için memnunuz.”

Kellogg ve Ferrero arasındaki anlaşmanın Temmuz’un sonuna kadar tamamlanması beklenirken, söz konusu anlaşmanın ayrıca yasal onay beklediği duyuruldu.

KAYNAK:DHA





