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Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 14:33 | Son Güncelleme

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank tasarruf tedbirleri kapsamında 6 bin kişinin işine son verirken, aynı zamanda 300 şubesini de kapatacağını açıkladı.Deutsche Bank, maliyetlerini düşürebilmek amacıyla alınacak yeni tasarruf tedbirleri kapsamında 6 bin kişinin işten çıkartıldığını, 300 şubenin de kapatılacağını açıkladı.

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank tasarruf tedbirleri kapsamında 6 bin kişinin işine son verirken, aynı zamanda 300 şubesini de kapatacağını açıkladı.

Deutsche Bank, maliyetlerini düşürebilmek amacıyla alınacak yeni tasarruf tedbirleri kapsamında 6 bin kişinin işten çıkartıldığını, 300 şubenin de kapatılacağını açıkladı. Özel Müşteri İşleri bölümü başkanı Manfred Knof, tasarruf için daha önce planlanan 600 milyon Euro tasarruf rakamını 2022 yılına kadar 1 milyar Euro seviyesine çıkaracaklarını açıkladı. Banka genelinde kemer sıkma politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Knof, Deutsche Bank’a bağlı olan Postbank’ın şubelerinde de azalmaya giderek 200 milyonluk tasarruf yapmayı planladıklarını duyurdu.

Toplamda 91 bin çalışanı bulunan Deutsche Bank’ın aldığı tasarruf tedbirleri kapsamında 2022 yılına kadar 18 bin çalışan işten çıkarılacak. Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, tasarruf tedbirleri ile birlikte yeniden hizmet ağırlıklı bir yapılanmaya gidildiğini belirterek, "Müşterinin ihtiyaçlarına göre müşterilerimizin bizi istedikleri yerde olacağız. Gelecek de artık kısa vadeli karlarla ilgili değil, yalnızca sürdürülebilir büyüme ile ilgili olmalıdır" sözleriyle Deutsche Bank’ın yeni stratejisini açıkladı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Deutsche Bank işçi çıkarma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Avrupa bizi kıskanıyor.
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