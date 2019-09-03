İngiltere'deki Brexit bilmecesi: Sterlin, Dolar karşısında 3 yılın en düşüğüne indi

Credit Agricole bankasının gelişmiş ekonomiler döviz masası araştırmacılarından Valentin Marinov Bloomberg'e yaptığı açıklamada, sterlinde görülen son değer kaybının, Brexit yanlısı partilerin olası bir seçimde çoğunluğu elde edebileceğine yönelik duyulan endişeden kaynaklandığını söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi ile beraber hareket eden diğer muhalif milletvekillerinin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemek için Brexit tarihini itelemeyi parlamento gündemine taşıması, Boris Johnson'ın erken seçim tehdidini yöneltmesine yol açtı.

Halihazırda İngiltere'nin Brexit bilmecesi yüzünden baskı altında olan sterlin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden nasıl ayrılacağına ilişkin gelişmeler ile artan belirsizlikten olumsuz etkileniyor.

Sterlin, 2016 yılında düzenlenen Brexit referandumundan beri Amerikan dolarına karşı en düşük seviyesine indi.

Marinov, erken seçim ihtimalinin yükselmesi takdirinde sterlinin daha çok değer kaybedebileceğini söyledi.

Sterlin, günlük olarak dolar karşısında yüzde 0,9 düşerek 1,1959 seviyesine indi.

10 yıllık hükümet tahvillerinin getirisi ise sekiz baz puan düşerek rekor düşük seviyeye indi.

Piyasaların İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri indireceğine dair beklenti gütmesi bunda etkili rol oynadı.

Citigroup'a göre Brexit'in anlaşmasız gerçekleşmesi takdirinde getiriler sıfıra hatta sıfırın altına da inebilir.

'Yatırımcılar önlemini alsın'

Gece sterlinde görülen oynaklık ise Nisan'dan beri görülen en yüksek seviyesine çıktı.

Mizuho Bank'tan yatırımcı Neil Jones Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Brexit olacak mı ya da seçim düzenlenecek mi diye soruların arttığını, ancak bu sorulara cevap aramak yerine yatırımcının önlemini alarak yatırımlarını hedge etmesi gerektiğini söyledi.

Bazı analistler İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması takdirinde sterlinin dolar karşısında 1,10 seviyesine kadar düşebileceğini söylüyor.

Bloomberg'in stratejistlerle yaptığı anketine göre ise piyasalar erken seçim ihtimalini, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasından daha iyi bir ihtimal olarak fiyatlıyor.