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Rusya, Ulusal Refah Fonu'nda doların payını azaltıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolyçev, jeopolitik riskler nedeniyle gelecek yıl Ulusal Refah Fonu'nda doların payının düşürüleceğini açıkladı.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'nda doların payını azaltıyor

Kolyçev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020’de Ulusal Refah Fonu'ndaki döviz yapısının değiştirileceğini söyledi.

Fondaki döviz yapısı için çeşitli para birimlerini değerlendirdiklerini belirten Kolyçev, “Jeopolitik riskler nedeniyle Ulusal Refah Fonu'nda doların payını düşüreceğiz. Yatırım için yuan dahil çeşitli para birimlerini değerlendiriyoruz. Rusya Merkez Bankası zaten bu yönde adımlar attı biz de bunu takip edeceğiz.” dedi.

1 Kasım itibarıyla yaklaşık 8 trilyon ruble (124 milyar dolar) hacme sahip Ulusal Refah Fonu'nda döviz yatırımlarının payı yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Fondaki döviz payında doların payı ise yüzde 45 seviyesinde.

Rusya Merkez Bankası, uluslararası rezervlerinde doların payını geçen yıl 2017'ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7'ye düşürmüştü.

Söz konusu dönemde, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7'ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2'ye yükseltildi.

KAYNAK:AA

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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolyçev Ulusal Refah Fonu dolar

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