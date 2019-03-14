'S-400’de engel yok, tartışmalar politik'

Türkiye, Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin 2019 yılı Temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı. Türkiye için en önemli konulardan bir tanesi teknoloji transferinin sağlanması. O nedenle anlaşma, teknoloji transferini de içeriyor. Türkiye bu teknolojiyi sadece hazır alıp kullanmak istemiyor, aynı zamanda üretmek istiyor. Halihazırda hava savunma sistemi ihtiyacı olan Türkiye için anlaşma büyük önem taşıyor.

Diğer taraftan, NATO üyesi olan Türkiye'nin bu anlaşması müttefikleri tarafından pek de hoş karşılandığı söylenemez. Anlaşma, beklendiği gibi tamamlanırsa Türkiye, S-400 hava savunma sistemine sahip ilk NATO üyesi ülke olacak.

ABD, bu anlaşmayı S-400 füzelerinin NATO savunma sistemlerine uyumlu olmayacağı gerekçesiyle eleştirirken, Türkiye'ye Patriot füze sistemleri konusunda resmi bir teklif sundu ve bu konuda iki ülke arasında müzakere devam ediyor. Türkiye, Patriot ve F-35 ile S-400'ün etkileşmeyeceği bir ortamı sağlayıp, tıpkı S-400'de olduğu gibi teknoloji transferinin de yapılması yönünde ısrar ediyor.