'S-400’de engel yok, tartışmalar politik'

Öte yandan, S-400 anlaşmasının tamamen iptal edilmesini isteyen ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı açıklamasında bulundu. Yaptırımların başında Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslim edilmemesi konusu bulunuyor.

NATO ÜYESİ HER ÜLKE HER TÜRLÜ SİLAH TİCARETİ YAPABİLİR

ABD'nin savunma yaptırımlarını hayata geçirmesi durumunda Türkiye'nin savunma ve taarruz kapasitesinin zarar görme riskiyle karşılaşabileceğini vurgulayan Herdem Avukatlık Kurucu Ortağı, Avukat Şafak HERDEM, "NATO üyesi olmamız, hukuken bu hava savunma sistemlerini alamayacağımız anlamına gelmez. NATO'nun üye ülkeleri bağlayıcı bu yönde bir regülasyonu yok. NATO üyesi her ülke, her türlü silah ticaretini yapmakta serbesttir." dedi.

Dünya Ticaret Örgütü'nün düzenlemelerinde de savunma sanayinin her zaman istisna tutulduğunu vurgulayan Herdem, "Aslolan milli güvenliktir. Türkiye isterse S400'leri alır. Buna uluslararası hukuk anlaşmalarında herhangi bir engel yok. Diğer tüm açıklamalar politik." diye konuştu.