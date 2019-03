Tanzim satış: Sebze-meyve fiyatları neden artıyor, tanzim satış çözüm olabilir?

Yıldırım: Kooperatif modeli hem üretici hem tüketicinin lehine

Kamuoyunda şimdi en fazla merak edilen soru ise tanzim satışın fiyatlardaki artışı düşürmeyi sağlayıp sağlamayacağı.

"Tanzim satış ilk etapta bazı ürünlerin fiyatını düşürür. Bu, şimdiki haliyle seçim öncesi iyi bir puan getirir. 'Tanzim satışlar amacına ulaştı biz kapatıyoruz' deyince ise bence fiyatlar daha da yüksek olacaktır" diyor Yıldırım ve devam ediyor:

"Bunu yaygınlaştırmak ve model haline getirmek gerekiyor. Son olayda Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) üretici bölgesinden bu ürünleri alıyor ve direkt Ankara'ya, İstanbul'a ulaştırıyor. Ürün hale girmiyor, bir vergi ödenmiyor, kira gideri yok, lojistiği yok vs. TKK'nin her ilçede kooperatifi var. Madem bunu başarabiliyoruz, bunu da yaygınlaştırarak her mahallede her köşe başındaki manava da bunu sağlayalım bunu. Üretici daha çok kazanır, tüketici de daha az fiyatla ürüne ulaşır.

"Kooperatif modeli olursa hem üretici hem de tüketicinin yararına olur ama şu anki haliyle bunun sürdürülebilir bir tarafı yok. Yarın normal tarla ürünleri çıktığı zaman, üretici o zaman ben para kazanamıyorum diye isyan edecek. Bir model ortaya konulması lazım. Bu, İzmir'de süt ve çiçek konusunda büyükşehir belediyesi eliyle on yılı aşkın bir süredir yapılıyor.