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Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımına maruz kalan Venezuela’da hükümet, asgari ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı. Venezuela'da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.

Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam

Yıllardır yaşadığı ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krize son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının da eklendiği Venezuela’da hükümet asgari ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı.

Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Milletvekili ve ANC İşçi Komisyonu Başkanı Francisco Torrealba yüzde 375’lik asgari ücret ve yüzde 600’lük alışveriş kuponu artışını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

2,05 dolara karşılık gelen 40 bin egemen bolivarlık asgari ücretin 150 bin egemen bolivara (7,66 dolar) çıkarıldığını kaydeden Torrealba, 1,27 dolara karşılık gelen 25 bin egemen bolivarlık alışveriş kuponunun aynı şekilde 150 bin bolivara çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Torrealbanın hemen uygulanıp uygulanmayacağı konusunda detay vermediği bu artışlarla Venezuela’daki bir asgari ücretlinin aylık kazancı 300 bin egemen bolivara (15,33 dolar) yükselmiş olacak.

GUAİDO'DAN TEPKİ

Öte yandan Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve ülkeye uygulanan yaptırımları destekleyen muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’dan asgari ücret ve alışveriş kuponu artışlarına tepki geldi.

Bir marketin rafında 900 gram süt tozunun 192 bin egemen bolivarlık fiyat etiketini sosyal medya hesabından paylaşan Juan Guaido, zammı halkla dalga geçmek olarak niteledi.

Ülke basınındaki haberlere göre Venezuela ekonomisinin yaşadığı temel sorunlara dikkati çeken uzmanlar zam nedeniyle çözüm değil daha yüksek bir enflasyonun geleceğini savundu.

Ülkedeki araştırma kuruluşlarından İşçiler İçin Sosyal Analiz ve Belgelendirme Merkezi (CENDA) Başkanı Oscar Meza da Venezuela’daki açlık sınırının 300 dolar olduğuna dikkati çekti.

IMF'NİN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 10 MİLYON

Venezuela’da yıllardır düzelmeyen ekonomik kriz bu yıl ortaya çıkan siyasi buhran ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle daha da derinleşmişti.

Ülkede muhalefetin hükümeti, hükümetin de muhalefeti sorumlu tuttuğu ekonomik çöküş, 2015 yılından bu yana ekonomik verileri paylaşmayan Venezuela Merkez Bankası'nın (BVC) mayıs ayı sonunda açıkladığı rakamlara da yansımıştı.

BVC, muhalefetin yüzde 1 milyon 700 bine ulaştığını öne sürdüğü 2018 yılı kümülatif enflasyonun yüzde 130 bini aştığını duyurmuştu.

IMF ve ekonomistler ise Venezuela’nın geçen yılki kümülatif enflasyonunu yüzde 1 milyon 370 bin olarak duyurmuş, bu yıl sonu için ülkedeki enflasyonun yüzde 10 milyona ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela asgari ücret zam

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