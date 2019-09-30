FİNANS

Yeni Ekonomi Programı nasıl bir yol haritası ortaya koydu?

30.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hükümetin 2022 yılına kadar olan ekonomi yol haritasını Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı, büyümede, enflasyonda, işsizlikte ve diğer makro göstergelerde hükümetin hedeflerini duyurdu. Ekonomist Selva Demiralp, hükümetin çizdiği yol haritasının nasıl bir büyüme modeli öngördüğünü yazdı.

Yeni Ekonomi Programı nasıl bir yol haritası ortaya koydu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hükümetin 2022 yılına kadar olan ekonomi yol haritasını Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı, büyümede, enflasyonda, işsizlikte ve diğer makro göstergelerde hükümetin hedeflerini duyurdu.

Bugün açıklanan Yeni Ekonomik Program'ı iki açıdan değerlendirmek mümkün.

  1. Hedeflerdeki içsel tutarlılık

Bu tür programlarda bir sonraki seneden ötesine ait tahminler genelde büyük revizyonlara tabi olduğu için şimdilik sadece 2020 yılına odaklanalım.

Yeni programda ilk göze çarpan unsur gelecek yıla ait büyüme rakamının yüzde 3,5'ten yüzde 5'e revize edilmesi.

Hükümetin büyüme hedefleri. (GSYH büyümesi, %). .Büyümek, hele de ülkenin potansiyel büyüme hızına yakın bir seviyede büyümek fena mı olur? Olmaz elbette ama bunda mevcut hızınız ve o potansiyele ulaşmak için harcayacağınız efor çok önemli.

Yüzde 0,5 tahmin edilen 2019 büyümesinin bir senede yaklaşık 5 puanlık bir hız artışı yaşaması için ciddi bir ivmelenme gerekli. Bu durum, park halindeki bir aracı bir anda hızlandırmak için gaz pedalına sonuna kadar basmak gibi araca hasar verebilecek, araçtakileri sarsabilecek bir hedef.

Programdaki diğer tahminleri incelediğimizde ise bir senede yüzde 5'lik büyüme artışının yaratabileceği yan etkiler konusunda oldukça iyimser bir yaklaşım görüyoruz. Büyüme, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıları beraberinde getirir. Özellikle son iki senede düşük talep nedeni ile ertelenen zamların talepte oluşacak hızlı bir canlanma ile beraber fiyatlara yansımasını beklemek makuldür.

Bununla birlikte, 2020 yılına ait enflasyon tahmininin yukarı değil bilakis aşağı yönlü revize edilip yüzde 8.5'e çekilmesi iç tutarlılık açısından sıkıntı arz ediyor.

Hükümetin enflasyon tahminleri. (Yıllık enflasyon, %). .Benzer bir problemi cari açık tahminlerinde de görüyoruz. Türkiye ekonomisi ithal arama malına dayalı bir üretim yapısına sahip olduğundan büyüme yavaşladığında, bu sene olduğu gibi cari açığımız kapanıyor, büyüme arttığında ise cari açık büyüyor. Bu durumda, büyüme hedefinin yukarı revize edildiği bir senede cari açığın aşağı revize edilip yüzde 1.2'ye çekilmesi de içsel tutarlılık açısından sorun teşkil ediyor.

Keza tarihsel ortalamaları incelediğimizde de yüzde 5'lik büyüme gerçekleşen yıllarda cari açığın izlediği ortalama seviyelerin YEP hedeflerinden oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.

Büyüme ve cari dengenin seyri. . .2. Hedeflere ulaşma konusunda verilen yol haritası

Açıklanan bu tür ekonomik programlarda en az açıklanan tahmin ve hedefler kadar önemli olan diğer unsur bu tahminlere ne şekilde ulaşılacağına dair çizilen yol haritasıdır. Bu konuda iki husus dikkat çekiyor:

Finansal İstikrar: Türkiye ekonomisinde yaşanan tıkanmanın altında yatan temen sorunun bir güvensizlik sorunu olduğunu düşüncesi hakim. Özellikle geçen sene yaşanan kur şokunun ardından vuku bulan özel sektör borç sorunu finansal istikrarı tehdit eden en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda özellikle son dönemde atılan adımlar en azından problemin boyutlarını algılamak açısından faydalı. Ancak sorunlu kredilerin miktarının artmasından duyulan endişeler yüksek ve bu kredilerin banka bilançolarından ne şekilde temizleneceği konusu netlik kazanmış değil. YEP'te bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılmaması kanımca belirsizlik ortamını devam ettirecek ve arzu edilen büyüme rakamlarına ulaşılmasını zorlaştaracaktır.

Enflasyonla mücadele**:** Gıda enflasyonu konusunda sistemdeki verimsizliklerin giderilmesine yönelik adımlar elbette önemli ve gereklidir. Ancak gıda fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 25 civarında olup manşet enflasyonun düşmesindeki esas engel kur geçişkenliği ve yapışkanlıktır. Enflasyondaki yapışkanlıktan kurtulmak merkez bankasının işidir. Enflasyonla mücadelede esas zorluk ise kitleleri enflasyon hedefine ulaşma konusundaki samimiyete inandırabilmek ve bu şekilde beklentileri çıpalamaktır. Bunun ön şartı kredibilitesi yüksek ve bağımsız bir merkez bankasıdır. Ancak şunu da unutmayalım ki bağımsız bir merkez bankasının enflasyonu düşürmek için yapacağı şey kısa vadeli büyüme hedeflerine odaklanmadan uzun vadeli sürdürülebilir büyüme odaklı politika geliştirmektir.

TCMB'nin büyümeyi yüzde 5 artırma konusunda hükümetle hemfikir olması durumunda kabul etmesi gereken destekleyici para politikası ile enflasyonun ne şekilde yüzde 8.5'e gerileyeceğini öngörebilmek zor.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Dev şirket iflas başvurusunda bulundu!Dev şirket iflas başvurusunda bulundu!
Türkiye ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalayabilir mi?Türkiye ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalayabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Forever 21 iflas başvurusunda bulundu

Dev şirket iflas başvurusunda bulundu!

Türkiye ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalayabilir mi?

Türkiye ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalayabilir mi?

IMF'nin yeni başkanı belli oldu

IMF'nin yeni başkanı belli oldu

Putin'den Maduro'ya: Muhalefetle diyaloğa girmemek akıl dışı olur

Putin'den Maduro'ya: Muhalefetle diyaloğa girmemek akıl dışı olur

İngiliz perakende zinciri 115 şubesini kapatacak

Perakende zinciri 115 şubesini kapatıyor

E-ticaret devi eBay'in CEO’su istifa etti

E-ticaret devinin CEO’su istifa etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.