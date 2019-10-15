11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

Fiyatlarının artması nedeniyle altın alamayan kadınlar, imitasyon takılara yönelmeye başladı. İstanbul'dan sonra en çok altın işlenen kent olan Kahramanmaraş'ta da takı almak isteyenler imitasyon takı tercih ediyor. 15 yıldır tarihi kapalı çarşıda imitasyon takı satan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasından dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Çelik ve bakırdan yapılmış imitasyon takıların gerçeğinden farksız olduğunu, kuyumcuda 11 bin liraya satılan ünlü Maraş burmasının kendi tezgahında 40 liraya alıcı beklediğini kaydeden Atıcı, "Altının artmasından dolayı vatandaşlarımız güçleri yetmeyince mecburen imitasyona yöneliyor. En çok Maraş Burması ile tekli Maraş burgusu bileziği ile diğer bilezik çeşitleri ilgi görüyor. Her kesimden müşterimiz var. Yaşlısı da geliyor genci de geliyor. Hatta düğün alışverişini buradan yapanlar var. En son bir gelin damat gelerek 30 bin liralık altına denk gelecek şekilde altın aldılar."

'MÜŞTERİ SAYIMIZ AZALIYOR'

Altın fiyatlarının atması ise en çok kuyumcuları olumsuz etkiliyor. Kentte kuyumculuk yapan Ahmet Ertokuş, kamuoyunda altın fiyatlarının yükselince kuyumcular seviniyor algısı olduğunu ancak fiyatlarının artması nedeniyle satışların düştüğünü kaydetti. Bu nedenle de imitasyona ilginin her geçen arttığını belirten Ertokuş şunları söyledi: