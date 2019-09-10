FİNANS

40 yıllık hayal gerçek oluyor! Sürücülerin korkulu rüyası Kırkdilim Geçidi'ne 3 tünelli çözüm

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık yolundaki 40 keskin virajlı Kırkdilim Geçidi'nde geçen yıl yapımına başlanan, toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünelin inşaatı sürdürülüyor. Proje tamamlandığında İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, 40 keskin virajı bulunan, Çorum- Osmancık yolundaki Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 40 yıllık hayal olan proje için geçen sene harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. Devam eden projede, 660 metre uzunluğa ulaşıldı. Çorum- Osmancık yolu üzerinde yapımına başlanan ve 570 milyon liraya mal olacak projenin, yıl sonunda yarısının tamamlanması planlanıyor. Bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

'ARTIK DAHA RAHAT GEÇİLECEK'

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, projeyle heyelan ve olası kaza riskinin ortadan kalkacağını belirterek, "Heyelanlar oluştuğu zaman sürücüler açısından tehlikeli durumlar oluşabiliyor. Kışın yağışlı zamanlarda kayganlaşarak sürücüler için tehlike oluşturuyor. Bu durumlar sonucunda 2018 yılında tünel inşaatına başlandı. Toplam uzunluğu 4 bin 150 metre olan 3 tünelle burası artık daha rahat geçilecek. Tüneller yapıldıktan sonra Kırkdilim tehlike olmaktan çıkacak. Buraya Kırkdilim denmesinin sebebi, buradaki geçişin 40 virajdan oluşmasıdır. Kırkdilim yolu, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ve Çorum'u İstanbul'a bağlayan, kuzeyi, güneye bağlamasıyla da önemli bir yol konumunda. Buradaki tünellerbittiği zaman çok büyük tasarruflar yapılacak. Yakıt tasarrufu ve sürücülerin can güvenliği açısından güzel bir yatırım yapılacak" dedi.

'KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Kırkdilim Geçidi'ndeki çalışmaların tamamlanmasını heyecanla beklediklerini ve yapılan yatırımların ciddi katkı sunacağını vurgulayan Şahin, "Bu yol, ölümlü kazaların yaşandığı bir yer konumunda. Burada yapılacak olan tüneller, bu kazaların olmamasını sağlayacaktır. Ayrıca tüneller tamamlandığı zaman yolda şimdiki mesafeye göre yaklaşık 2 kilometre kadar kısalacak. 1 kilometre ile 1,5 kilometre arasında uzunlukları değişen 3 tünel ile buradaki tehlike ortadan kaldırılacak. Özellikle kış aylarında kar yağdığı dönemlerde gece saat 23.00'ten sonra kimse cesaret edip de bu yoldan geçmeye çalışmıyor. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Burada yapılan tüneller, cumhuriyet tarihinin Çorum'a yapılan en büyük yatırımı" diye konuştu.

Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli ise 4 kilometre uzunluğundaki 3 tünel projesinde kazının sürdürüldüğünü belirterek, "Projede 'T3' olarak adlandırılan 3'üncü tünelde, bu sene kazı ve destek çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Diğer tünel olan 'T2'ye ise kazma vuracağız. Bu yıl tünellerin içine ağırlık vereceğiz. 3 tünelin yarısında kazı ve desteklemeyi bitirmeyi istiyoruz. Proje, Çorum ile Osmancık arasındaki tüm yolu kapsıyor" dedi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum- Osmancık yolu Kırkdilim Geçidi İç Anadolu Bölgesi proje

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