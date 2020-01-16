FİNANS
  4. ACE of M.I.C.E Exhibition by Turkish Airlines’a geri sayım

ACE of M.I.C.E Exhibition by Turkish Airlines’a geri sayım

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ACE of MICE kapsamında 7’nci kez bir araya gelecek.ACE of MICE Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, TÜRSAB ana stratejik partnerliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Antalya Tanıtma Vakfı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ACE of MICE kapsamında 7’nci kez bir araya gelecek.
ACE of MICE Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, TÜRSAB ana stratejik partnerliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Antalya Tanıtma Vakfı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor. 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri ACE of MICE kapsamında 7’nci kez bir araya geliyor olacak. Fuar, sektör profesyonellerine benzersiz bir MICE deneyimi yaşatırken sektörünün ticari hacmini arttırmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında ICC Üsküdar salonunda düzenlenecek Vestel Production Talks ve İstanbul MICE Zirvesi konferans programlarıyla da MICE sektörünün geleceğine damga vurmaya devam edecek.
41 ülkeden 230 uluslararası satın alıcı
Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurtdışı pazardan katılacak 230 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. 3 gün boyunca, fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor.
Katılımcıları neler bekliyor?
Organizasyon yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre; dünyada ilk kez düzenlenecek olan ‘Production Talks’ Vestel ana sponsorluğu ile 700 kişi kapasiteli ICC Üsküdar salonunda etkinliğe özel olarak hazırlanmış dev sahnede 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Production Talks konuşmacıları sunumlarında, hayranlık uyandıran projelerinin hayata geçişi ile ilgili detayları anlatmakla kalmayıp, prodüksiyon sektörünün önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceği ve şekilleneceği konusunda da önemli bilgiler verecek. Sadece Türkiye’den değil Avrupa, Orta Asya ve önümüzdeki dönemde World Expo ve Dünya Futbol Şampiyonası gibi iki büyük etkinliği organize edecek olan Arap Yarımadası’ndan da bir çok katılımcının takip edeceği etkinlik, misafirlerin konuşmacılara soru sorabileceği ve sunum saatleri dışında birebir görüşme ve sohbet etme şansı bulabileceği interaktif bir etkinlik olacak.
Organizasyonda İstanbul’un dünya MICE sektörü lideri olması için yapılması gerekenler ele alınacak.
İstanbul’u liderliğe götürecek yol haritası için ICC Üsküdar salonunda dev sahnede 22-24 Ocak 2020 tarihinde İstanbul MICE Zirvesi düzenlenecek. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman moderatörlüğünde gerçekleştirilecek zirveye protokol, önemli incentive firmaları, pco’lar ve etkinlik ajanslarının yönetim kurulu başkanları, uluslararası zincir otellerin direktörleri, kongre merkezleri genel müdürleri, havalimanları genel müdürleri 5 ayrı oturumda ele alıyor olacak.
Konferans, İstanbul’un gelişimi adına yapılması gerekenler ile pazarlama ve konumlandırma altında iki başlık altında ele alınacak ve sonuç bildirgesi yayımlanacak.
Fuarın birinci günü olan 22 Ocak 2020 tarihinde, 41 ülkeden bin MICE profesyoneli düzenlenecek parti eşliğinde bir araya gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Enerya’dan Aksaray Üniversitesi ile işbirliğiEnerya’dan Aksaray Üniversitesi ile işbirliği
Tavşanlı’da ’termik santral’ toplantısıTavşanlı’da ’termik santral’ toplantısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Milyonlarca kişi bekliyor! Şubat ayında belli olacak

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Bakan test etti! 150 kilometre fazla gidecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli hamsi uzun bir aradan sonra tezgahlarda

Yerli hamsi uzun bir aradan sonra tezgahlarda

Kuru meyve ihracatında 'vegan beslenme' etkisi

Kuru meyve ihracatında 'vegan beslenme' etkisi

Enerya’dan Aksaray Üniversitesi ile işbirliği

Enerya’dan Aksaray Üniversitesi ile işbirliği

Tavşanlı’da ’termik santral’ toplantısı

Tavşanlı’da ’termik santral’ toplantısı

Otomotiv sektöründe 130 bin çalışan için grev kararı

130 bin çalışan için grev kararı

Paladyum ilk kez 2 bin 300 dolara yükselerek rekor kırdı

Fiyatı rekor düzeye ulaştı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.