ACE of M.I.C.E Exhibition by Turkish Airlines’a geri sayım

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ACE of MICE kapsamında 7’nci kez bir araya gelecek.

ACE of MICE Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, TÜRSAB ana stratejik partnerliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Antalya Tanıtma Vakfı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor. 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri ACE of MICE kapsamında 7’nci kez bir araya geliyor olacak. Fuar, sektör profesyonellerine benzersiz bir MICE deneyimi yaşatırken sektörünün ticari hacmini arttırmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında ICC Üsküdar salonunda düzenlenecek Vestel Production Talks ve İstanbul MICE Zirvesi konferans programlarıyla da MICE sektörünün geleceğine damga vurmaya devam edecek.

41 ülkeden 230 uluslararası satın alıcı

Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurtdışı pazardan katılacak 230 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. 3 gün boyunca, fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor.

Katılımcıları neler bekliyor?

Organizasyon yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre; dünyada ilk kez düzenlenecek olan ‘Production Talks’ Vestel ana sponsorluğu ile 700 kişi kapasiteli ICC Üsküdar salonunda etkinliğe özel olarak hazırlanmış dev sahnede 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Production Talks konuşmacıları sunumlarında, hayranlık uyandıran projelerinin hayata geçişi ile ilgili detayları anlatmakla kalmayıp, prodüksiyon sektörünün önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceği ve şekilleneceği konusunda da önemli bilgiler verecek. Sadece Türkiye’den değil Avrupa, Orta Asya ve önümüzdeki dönemde World Expo ve Dünya Futbol Şampiyonası gibi iki büyük etkinliği organize edecek olan Arap Yarımadası’ndan da bir çok katılımcının takip edeceği etkinlik, misafirlerin konuşmacılara soru sorabileceği ve sunum saatleri dışında birebir görüşme ve sohbet etme şansı bulabileceği interaktif bir etkinlik olacak.

Organizasyonda İstanbul’un dünya MICE sektörü lideri olması için yapılması gerekenler ele alınacak.

İstanbul’u liderliğe götürecek yol haritası için ICC Üsküdar salonunda dev sahnede 22-24 Ocak 2020 tarihinde İstanbul MICE Zirvesi düzenlenecek. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman moderatörlüğünde gerçekleştirilecek zirveye protokol, önemli incentive firmaları, pco’lar ve etkinlik ajanslarının yönetim kurulu başkanları, uluslararası zincir otellerin direktörleri, kongre merkezleri genel müdürleri, havalimanları genel müdürleri 5 ayrı oturumda ele alıyor olacak.

Konferans, İstanbul’un gelişimi adına yapılması gerekenler ile pazarlama ve konumlandırma altında iki başlık altında ele alınacak ve sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Fuarın birinci günü olan 22 Ocak 2020 tarihinde, 41 ülkeden bin MICE profesyoneli düzenlenecek parti eşliğinde bir araya gelecek.