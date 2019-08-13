Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından öğrenciler için müjdeli haberi paylaştı.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı;

Ankara’daki öğrencilerimiz eğer ailesiyle yaşamıyor ve bir işte çalışmıyorlarsa ASKİ'ye öğrenci belgelerini sunarak, suyu %50 indirimli olarak kullanabiliyor.



Söz verdiğimiz ve Ankaralı hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/DdFOKZmIjF