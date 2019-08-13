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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2019 21:28 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Ankara’daki öğrencilerimiz eğer ailesiyle yaşamıyor ve bir işte çalışmıyorlarsa ASKİ'ye öğrenci belgelerini sunarak, suyu yüzde 50 indirimli olarak kullanabiliyor" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından öğrenciler için müjdeli haberi paylaştı.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı;


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yüzde 50 indirim olabiliyorsa herkes içinde olabilir neye göre yüzde 50 indirim kalan yüzde 50 yi kim odeyecek
Helal başkan
bravo başkan
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