Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından öğrenciler için müjdeli haberi paylaştı.
İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımı;
Ankara’daki öğrencilerimiz eğer ailesiyle yaşamıyor ve bir işte çalışmıyorlarsa ASKİ'ye öğrenci belgelerini sunarak, suyu %50 indirimli olarak kullanabiliyor.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 13, 2019
Söz verdiğimiz ve Ankaralı hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/DdFOKZmIjF
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