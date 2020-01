Araştırma - CEO’lar ekonomik büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Kamu ve özel kuruluşlara küresel düzeyde sektör odaklı denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) araştırması, dünyanın her yerinde CEO’ların ekonomik büyümenin yavaşlayacağını öngördüğünü ortaya koydu.

Londra merkezli çok uluslu profesyonel hizmetler ağı PwC'nin, 23’üncü kez gerçekleştirilen yıllık Küresel CEO Araştırması’nın sonuçları, her yıl olduğu gibi Davos, Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda paylaşıldı.

Tüm dünyada 83 ülkeden yaklaşık 1.600 CEO ile gerçekleştirilen 23. Küresel CEO Araştırması’na göre, yeni bir on yıllık döneme girerken CEO’ların küresel ekonomi hakkındaki yaklaşımları şimdiye kadar hiç olmadığı kadar temkinli.

CEO’ların yüzde 53’ü, 2020 yılında ekonomik büyüme hızının yavaşlamasını bekliyor, bu oran 2019 yılında yüzde 29’du. Küresel ekonomi görünümü ile ilgili beklentilerin ele alınmaya başladığı 2012 yılından bu yana en yüksek “ihtiyat” seviyesine bu sene ulaşıldı.

CEO’ların kendi şirketleri açısından önümüzdeki yıl için öngörüleri de geçtiğimiz yıla göre gerilemiş durumda. CEO’ların yalnızca yüzde 27’si kendi şirketlerinin önümüzdeki 12 ayda büyüme potansiyeline “çok güvendiğini” söylüyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 35 iken, 2009 yılından bu yana en düşük seviye bu yıl gözlemlendi.

PwC açıklamasında şöyle denildi:

"Küresel CEO Araştırmaları gösterdiği en önemli bulgu CEO’ların kendi şirketlerinin gelir artışı beklentileri konusundaki sezgilerinin küresel ekonomik büyümeye dair en iyi göstergelerden biri olduğu yönünde. 2008 yılından bu yana CEO beklentilerinin analizi sonucunda her zaman CEO’ların 12 aylık gelir artış potansiyeline güven seviyesi ile küresel ekonominin yakaladığı gerçek büyüme seviyesinin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğunu gözlemledik. Analiz dinamikleri devam ettiği sürece, 2020 yılında küresel büyümenin, IMF’nin ekim ayı için büyüme beklentisi olan yüzde 3,4’ün dahi altına düşme olasılığının olduğu görülüyor."

Araştırmadan bazı sonuçlar…

• Küresel CEO’lar arasında 2019’da ekonomik büyümenin artacağına yönelik iyimser beklenti yüzde 22 iken Türkiye’deki CEO’lar dünya ile mutabık, oran yüzde 23.

• CEO’ların yüzde 73’ü (2019: yüzde 82) kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline güvendiklerini söylerken Türkiye’deki CEO’lar yüzde 72’lik oran ile geçtiğimiz yıla göre (yüzde 63) çok daha iyimserler.

• Orta vadeli görünüme bakıldığında ise Türkiye’deki CEO’lar dünya trendi ile aynı yaklaşımda. Küresel CEO’ların yüzde 85’i önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerinin büyüme potansiyeline güvendiklerini dile getirirken Türkiye’deki CEO’ların yüzde 87’si aynı görüşü paylaşıyor.

• 2020 yılında büyüme için hedef olarak görülen piyasalarda ilk beş yerini koruyor. Listenin tepesinde ABD(yüzde 30) ve Çin (yüzde 29) başa baş şekilde yer alırken, bu iki ülkeyi Almanya (yüzde 13), Hindistan (yüzde 9) ve İngiltere (yüzde 9) takip ediyor. Çok daha alternatifli bir listeye sahip olan Türk CEO’ların yurtdışında büyüme konusunda sıraladığı 3 ülkede aynı kalırken aralarındaki sıralama farklılaştı. Geçtiğimiz yıl ilk üç Almanya (yüzde 23), ABD (yüzde 22) ve Çin (yüzde 19) şeklinde sıralanırken, bu yıl ABD (yüzde 21), Çin (yüzde 19) ve Almanya (yüzde 17) olarak gerçekleşti.

• CEO’ların “çok endişeli” oldukları konulara bakıldığında ise ilk sırada geçtiğimiz yıl olduğu gibi aşırı regülasyon (yüzde 36) yer alıyor. 2019’da dördüncü sırada yer alan ticaret savaşları daha fazla endişe kaynağı haline gelirken yüzde 36’lık oranla ikinci sırada. Geçtiğimiz yıl ilk on endişe arasında yer almayan belirsiz ekonomik büyüme ise yüzde 34’lük oranı ile küresel CEO’ların en çok endişe ettiği üçüncü konu oldu. Türkiye’deki CEO’ların daha farklı önceliklerle belirledikleri 4 konu ise oranlardaki düşüşe rağmen aynı kaldı: Döviz kuru dalgalanması (yüzde 70), politika belirsizliği (yüzde 55), jeopolitik belirsizlikler (yüzde 45) ve belirsiz ekonomik büyüme (yüzde 39) geliyor.

• Yeteneğe erişim CEO’lar için büyümenin önünde engel olmaya devam ederken CEO’lar ihtiyaç duydukları beceri açığının kapatmak için sahip oldukları yetenekleri geliştirmenin en iyi yol olduğunu düşünüyor. Ancak CEO’ların sadece yüzde 18’i yeni beceriler geliştirmeye dönük programlarında “büyük ilerleme” yakaladıklarını söylüyor. Türkiye’deki CEO’lar arasında bu oran daha düşük ve yüzde 9 düzeyinde. Yeni beceri geliştirme konusunda küresel CEO’lar en büyük zorluk olarak yetiştirdikleri yetenekleri elde tutmayı gösterirken (yüzde 14,5), Türkiye’deki CEO’lar (yüzde 28) için de durum aynı ancak oran çok daha yüksek.