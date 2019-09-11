FİNANS

Avrupa Türkiye'den giyiniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

Türkiye, ocak-haziran döneminde 162 ülkeye 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç ederken, satışlarda ilk sıraları Avrupa ülkeleri aldı. TÜİK verilerine göre, ocak-haziran döneminde en fazla örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı yapılan 15 ülkeler şöyle..

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatında son yıllarda yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürüyor.

Sektör, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ihracattan yaklaşık 84 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

Bu fasıldaki ithalat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalırken, ihracatta yüzde 2,6 artış kaydedildi. Ocak-haziran döneminde 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 220 milyon 422 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

EN FAZLA İHRACAT AVRUPA'YA

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 162 ülkeye örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı satışı yapıldı. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. En fazla örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç edilen ülke 645 milyon 906 bin dolarla İspanya oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturdu.

İspanya'yı 427 milyon 754 bin dolarlık ihracatla Almanya, 293 milyon 237 bin dolarla Birleşik Krallık, 205 milyon 649 bin dolarla Hollanda ve 137 milyon 391 bin dolarlık dış satımla Fransa takip etti.

İTHALAT GERİLEDİ

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 368 milyon 366 bin dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 513 milyon 405 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ithalatı yaklaşık 145 milyon dolar azalmış oldu.

Türkiye'nin örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 67 milyon dolarla Bangladeş aldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla Çin, 34 milyon dolarla İtalya, 31 milyon dolarla Mısır ve 22 milyon dolarla İspanya izledi.

TÜİK verilerine göre, ocak-haziran döneminde en fazla örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı yapılan 15 ülkeler şöyle..

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konulduİstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu
Yetkililerden destek bekliyor! Fiyatı 50 kuruşa düştüYetkililerden destek bekliyor! Fiyatı 50 kuruşa düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giyim Avrupa TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Perakende devi rakibini satın mı alıyor?

Bir tanesi bir kasa domates bedel!

Bir tanesi bir kasa domates bedel!

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan önemli tazminat kararı!

Yargıtay'dan önemli tazminat kararı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Altın için şok tahmin: 2 bin doları görecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu

İstanbul'da boy yasağına uymayan 6,5 ton balığa el konuldu

Yetkililerden destek bekliyor! Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Yetkililerden destek bekliyor! Fiyatı 50 kuruşa düştü

Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara 'faiz indirimi ve yapılandırma' çağrısı

Bankalara 'faiz indirimi ve yapılandırma' çağrısı

Gelir İdaresi vergi borçlularını açıkladı

Gelir İdaresi vergi borçlularını açıkladı

Emsal ürüne 'fiyat farkı'na mahkemeden iade kararı

Emsal iade karar! Paranızı geri alabilirsiniz

Üreticisi şokta! Son yılların en kaliteli ürününü yetişti, inciri alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.