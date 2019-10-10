Bakan Selçuk açıkladı: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirten Selçuk, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları olmak üzere 81 ilde 769 Bilgilendirme Toplantısı düzenlediklerini ve 50 bin 160 işverenle bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk bu buluşmalarda teşviklerin ve hizmetlerin tanıtıldığına vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcıyı ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar işe yerleştirme rakamlarımıza da olumlu yansıdı. 2018’in Ocak-Eylül döneminde 863 bin 375’i özel sektör işyerlerinde olmak üzere 868 bin

375 kişinin işe yerleşmesine aracılık etmiştik. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attık.”