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Bakan Selçuk açıkladı: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik' dedi.

Bakan Selçuk açıkladı: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirten Selçuk, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları olmak üzere 81 ilde 769 Bilgilendirme Toplantısı düzenlediklerini ve 50 bin 160 işverenle bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk bu buluşmalarda teşviklerin ve hizmetlerin tanıtıldığına vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcıyı ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar işe yerleştirme rakamlarımıza da olumlu yansıdı. 2018’in Ocak-Eylül döneminde 863 bin 375’i özel sektör işyerlerinde olmak üzere 868 bin
375 kişinin işe yerleşmesine aracılık etmiştik. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attık.”

'İŞGÜCÜNE NİTELİK KAZANDIRMAYA DEVAM ETTİK'

Bakan Selçuk, İŞKUR’un uyguladığı Aktif İşgücü Programlarına da değinerek, bu kapsamda düzenledikleri mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünün yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi. Bununla birlikte,
Girişimcilik Eğitim Programlarının kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımız için önemini de vurguladı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 427 bin 134 kişiyi kurs ve programlardan yararlandırdıklarının bilgisini paylaşan Selçuk, şunları aktardı:

“2002 yılında düzenlediğimiz kurs ve programlarımızdan 571’i kadın, 926’sı erkek olmak üzere bin 497 kişi yararlandı. 2018 yılında 284 bin 649’u kadın, 214 bin 285’i erkek olmak üzere 498 bin 934 kişi kurs ve programlarımıza katılım sağladı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise
427 bin 134 kişiyi kurs ve programlarımızdan yararlandırdık. Bu kişilerden 222 bin 214’ü kadınlar, 191 bin 556’sı ise gençlerden oluşmaktadır. 85 bin 976 kişi Mesleki Eğitim Programlarımızdan, 304 bin 797 kişi ise İşbaşı Eğitim Programlarımızdan yararlanmıştır.

'GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN GENÇLERİMİZİN YANINDA OLDUK'

81 İlde beyaz yakalı işgücünün ekonomik üretim potansiyelinin arttırılmasına ve sosyal bütünleşmeye katkı sağlayabileceği düşüncesiyle okuldan işe geçişi geliştirmek ve gençlere işgücü piyasasına girdikten sonra en iyi kariyer fırsatlarını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Şubat-Mart 2019 döneminde tüm illerimizde bulunan üniversitelerde “İŞKUR Kampüste” adıyla gerçekleştirdiğimiz 137 Kariyer günü etkinliğimizde 83 Bin 460 öğrenciyi Kurum hizmetlerimiz hakkında bilgilendirdik” diye konuştu.

Bakan Selçuk ayrıca, istihdam seferberliği kapsamında bu yıl İŞKUR İl Müdürlükleri yöneticileriyle işyeri ziyaret hedefleri belirlediklerini ve bu işyeri ziyaretlerinde teşvikler ve hizmetlerin tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 528 bin 29 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini belirten Selçuk. “Bunlardan 61 bin 986’sı bizzat İŞKUR il müdürlerimiz, il müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ve hizmet merkezi müdürlerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir” dedi.

Aynı süreçte İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla 3 milyon 513 bin 637 kişiyle toplam 5 milyon 470 bin 708 bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Selçuk, istihdamın artırılması için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.

KAYNAK:AA


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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Milli İstihdam Seferberliği

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