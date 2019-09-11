Carrefour, rakibi Casino'yu satın mı alıyor?

Fransız perakende devi Carrefour’un borç batağındaki rakibi Casino'yu satın almak için teklif sunmayı düşündüğü ileri sürüldü.

BFM TV'nin haberine göre Fransız Carrefour, Casino'yu tamamı hisse senedi karşılığında olan bir teklifle almayı öngörüyor.

BFM haberinde, Carrefour'un Casino için teklif vermeyi birkaç haftadır değerlendirmekte olduğu ve yapılan ilk değerlendirmelerde Casino için konuşulan bedelin 4-4,2 milyar euro olduğu belirtildi. Bu, Casino'nun Haziran sonunda borsadaki piyasa değerinin yüzde 25 üzerinde.

Bu arada, Carrefour ve Casino habere ilişkin açıklama yapmadılar.

