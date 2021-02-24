Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama: Bu adımları atacağız

Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor.

500, 1000 ve gerekirse daha çok bu sayıyı artıracağız. Efendim neymiş devlet bu işlerde bulunmazmış.