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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dut pekmezine ilgiyi artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Ünlü Gıda markası Yöneticisi Çiğdem Dursun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dut pekmezine olan ilginin arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dut pekmezine ilgiyi artırdı

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, pekmezin geleneksel lezzetlerden biri olmasının yanı sıra insana faydalarıyla da ön plana çıktığını kaydetti.

Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanına sorulan bir soru üzerine her sabah bir kaşık pekmez ile güne başladığını belirtmesi dut pekmezine olan ilgiyi artırdı. Atalarımızın sofralarından eksik etmediği bu besin kaynağını sadece bir kahvaltılık gibi düşünmemeliyiz. Özellikle soğuk havalarda ailece tüketmeliyiz. Zaten pekmez annelerimizin değişmeyen tavsiyesidir. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emzirenlerin, iyileşme dönemindeki kişilerin beslenmesinde yer alması önerilmektedir. Araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin ve demir açısından baldan daha zengin olduğunu da ortaya koymaktadır. Anadolu insanının hastalıklara karşı kalkan olarak kullandığı en kıymetli besinlerden biridir. Soğuk havalarda iyi bir önlemdir.

Aksu Vital Dut Pekmezi ise özel formülize edilmiştir. Suyu daha çok uçurulmuş olduğundan dolayı yoğunluğu daha fazladır. Vakum altında basınçla sıcaklığı düşürülmüştür. Böylece yüksek ısıya maruz kalmamıştır. Anadolu’da dutun en iyi yetiştiği bölgelerden olan Malatya’dan özenle toplanan dutlar, titizlikle Ar-Ge merkezimizde analiz edilerek seçilmekte ve en ideal yöntemle üretilmektedir."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pekmez,

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