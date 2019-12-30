En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu”, yüzde 0,47 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,28 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063251 -1,61 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,814522 -0,47 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031678 -0,28 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032334 -0,21 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,723135 -0,18 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107537 -0,15 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,161602 -0,15 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025125 -0,12 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,493208 -0,11 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007386 -0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

