En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034676 2,09 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082980 1,74 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083592 1,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032338 1,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019172 1,62 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019552 1,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022548 1,60 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,111061 1,58 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014842 1,55 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,067980 1,55(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

