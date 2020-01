Enerji Bakanı Dönmez: “Sıfırdan çıktığımız yolda ‘Made In Türkiye’ damgasıyla can verdik”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “VAP destekleri, KDV hariç toplam bedeli en fazla 5 milyon TL olan projeleri kapsıyor. Destek ödemesi olarak proje bedelinin yüzde 30’u hibe şeklinde veriliyor. VAP ile 2009’dan günümüze kadar toplam 229 projeye 25 Milyon TL destek ödemesi yaptık. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı 103,5 Milyon TL olarak gerçekleşti. Toplamda yıllık 89 Milyon TL tasarruf sağladık. Bu projelerin yüzde 80’ini elektrik projeleri, yüzde 20’sini ısı projeleri oluşturuyor" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen ‘OSBÜK 7. OSB Enerji Zirvesi’ , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘OSBÜK 7. OSB Enerji Zirvesi’nin tüm katılımcılar için verimli geçmesi isteğini dile getirerek, “Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sınırlı sermaye ve insan kaynağı gücüne rağmen Türk sanayisinin ilk tohumlarını attık. Bu tohumlar zamanla pek çoğu günümüze kadar uzanan sanayi kuruluşlarımız olarak meyvesini verdi. Savaştan bitap düşmüş, harap bir ülkeydik ancak hedeflerimiz, hayallerimiz öylesine büyüktü ki her türlü zahmeti, çileyi sabırla göğüsledik. Neredeyse sıfırdan çıktığımız bu yolda her türlü zorluğa rağmen pek çok ürüne ‘Made In Türkiye’ damgasıyla can verdik. Dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapar hale geldik. Yerli ve milli bir anlayışla temelleri atılan Türk sanayisi, her geçen gün küresel rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Bugün savunma sanayimiz başta olmak üzere pek çok sektörde örnek ve özgün projelerle artık kendi teknoloji hikâyemizi yazıyoruz. Son yıllarda elde ettiğimiz bu kazanımların temelinde güven ve istikrar yatıyor. Ülkesine güvenen Türk müteşebbislerinin ve Türk sanayicilerinin cesareti ve azmi yatıyor” ifadelerini kullandı.