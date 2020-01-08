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  4. Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

Ev hanımlarına emeklilik (2020) yasası TBMM'ye sunuldu. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımlarına emeklilik yasasının TBMM’ye sunulduğunu, ev hanımlarına emeklilik yasa teklifinin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik (2020) yasası TBMM'ye sunuldu. DHA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı. Duman, "2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7,200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. "Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar. "06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımlarının emekli olabilecekler." dedi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI YASALAŞIRSA...

Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti. Duman ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir.

"Yılbaşından itibaren asgari ücrete gelen zamla beraber bu borçlanmaların tutarları da değişmiştir. 2020 yılı itibariyle yurtdışı borçlanmasının günlük asgari tutarı 44.14 lira, diğerlerinde ise 31.39 liradır.

"Yasanın kabul edilmesi halinde ev hanımlığı borçlanması yurtdışı borçlanması gibi değerlendirilirse hiç çalışması olmayan ev hanımlarında 7,200 gün için 317 bin 808 lira, analık borçlanması gibi değerlendirilirse de 226 bin lira ödenmesi gerekecek.

"Farklı bir yöntemle ev hanımlığı borçlanması için daha makul bir tutar belirlenirse faydalanabilecek kişi sayısı çok daha fazla olacaktır."

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Başvuru Merkezi, ev hanımları,

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
317 bin TL yi verip emekli olaçağıma gayrimenkul alsam verileçek aylık maaşa yakın kira getirisi olur.Hemde Ev yıllar içinde değer kazanır.Niye size bu parayı vereyim.
Anlasana kardeş , bedeli , imar barışı , bu , derken ne toplayabilirsem fikri.
Hadi gözünüz aydın ev hanımlarıııı 317000 verip hepiniz emekli olacaksınız ! Bak nasılda hepiniz sırıtıyorsunuz, bir de sizleri, vatandaşını bu kadar düşünen iktidarı sevmezsiniz, nankör şeyler...
hemde cocuklarina kalir gayrimenkul 65 70 yasindaki kadini emekli edip ne yapacaksin?350-400bin tl sini al 1.5 1.5 geri ver.200 bin tlsini geri ver 200 de devlete kalsin :)
işiniz gücünüz halkı silkelemek.
silkelemek ... : :)))
Aynen öyle kardeş adamların dini imanı para olmuş Kanımızı emzik sevmiyorlar Ulan Ben yeterliyim 7 senedir bekliyorum Beni emekli etmiyorsun benim hiç çalışmıyorsun işimi ver 300 bin lira emekli oluyorsun sen benim hakkımı biber önce ama yok sen sarayda keyif sür kızın oğlun çocukların damadın 7 ceddin dede Vatan yaşayın ceza yalakalık yapan çıkar için kendilerini satan bir dünyam insanların yedi ceddi bedava Yaşasın bizim gibi gariban halkta asgari ücrete talim etsin Eğer olsun acından sürüyorsun Allah büyük Rabbimin adaleti er geç yerini bulacak inşallah
devlet önce çalışıp emekliliğini haketmiş ama geriye dönük bir yasa çıkartıp eyt gasp etiği hakını versin geriye dönük yasa hukuka aykırı teröris pkk işletin ozaman geriye dönük yasa uyun asın hepsini adam öldüren sapığa işletmiyon yasayı gariban işcinin suçu ne
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