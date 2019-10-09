FİNANS

Eylül’de en fazla borsa kazandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Eylül ayında aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Eylül’de en fazla borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,04, külçe altın yüzde 1,98, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,06, dolar yüzde 1,00 ve euro yüzde 0,01 oranında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2,16, külçe altın yüzde 1,11, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 ve dolar yüzde 0,14 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 0,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,24 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,05 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,25 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'DE GERÇEKEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,21 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

KAYNAK:İHA

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