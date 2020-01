Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı'nda havale ve EFT ücretsiz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka olarak teknoloji odaklı, müşteri deneyimini önceliklendiren yaklaşımlarıyla Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarını müşterilerin beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden tasarladıklarını belirtti.

Mert, amaçlarının müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her an ve her yerde yanında olmak ve hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade ederek, “Bankacılık hizmetlerini müşterilerinin ayağına götüren banka anlayışımızla, kanallarımıza sürekli yatırım yaparak farklılık yaratan çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.