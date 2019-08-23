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FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli seyahat şirketlerinden Kamil Koç'u satın almak için Rekabet Kurumu'na başvuran Almanya merkezli seyahat girişimi FlixBus, Türkiye pazarını hizmet kapasitelerini genişletmek için "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

Uluslararası düzeyde seyahat hizmeti sunan, Almanya merkezli seyahat girişimi FlixBus ve özel sermaye şirketi Actera, Türkiye'nin otobüs şirketi Kamil Koç’un, Avrupa’nın en geniş şehirler arası otobüs ağına sahip FlixBus’a katılması konusunda anlaşmaya vardı. Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBH'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru da yapıldı.

Kamil Koç’un ülke çapında sunduğu seferler, Avrupa ve ABD’de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline gelecek.

'ANLAŞMA SÜRECİNİ TAMAMLAMAK İÇİN GEREKLİ YASAL ADIMLAR ATILIYOR'

AA muhabirinin şirketin Türkiye’deki stratejisine ve planlarına yönelik sorularına cevaben FlixBus Basın Departmanından yapılan açıklamada, "Pazarın büyüklüğünün ve yapısının, hizmet kapasitemizi genişletmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Otobüs ile seyahat konusundaki yeni ve çok daha teknoloji bazlı yaklaşımımız sayesinde sadece yolculara değil, aynı zamanda Türkiye’deki yerel pazara da değer katacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada anlaşmanın maliyetine ilişkin rakam paylaşılmazken, şu anda anlaşma sürecini tamamlamak için gerekli olan yasal adımların atıldığı bildirildi.

Avrupa’daki ucuz bilet politikasının Türkiye’de de devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya ise "Rekabet Kurumu başvurumuz tamamlandı ve onay sürecinin ardından Türkiye’deki stratejimizle ilgili daha detaylı bilgileri sizinle paylaşıyor olacağız." şeklinde cevap verildi.

İlk etaptaki önceliklerinin yerel güzergahlar olacağı belirtilen açıklamada ancak Türkiye’deki büyük şehirleri Avrupa’daki FlixBus KOBİ ailesiyle bölgedeki diğer şehirlerle bağlamanın şirket vizyonuyla örtüştüğü kaydedildi.

Kamil Koç markasının neredeyse bir asırlık tarihi bulunduğu aktarılan açıklamada, “Kamil Koç’un yerel bilgi ve deneyiminin pazara giriş sürecimizde bizim için çok değerli olacağına inanıyoruz. Yenilikçi teknolojik çözümlerimizden beslenen uluslararası deneyimimiz ile Türkiye’deki otobüs yolcularına çevre dostu, uygun maliyetli, en iyi ve kapsamlı seyahat seçeneklerini sunmayı amaçlıyoruz. Kamil Koç’un yerel bilgi ve deneyiminin pazara giriş sürecimizde bizim için çok değerli olacağına inanıyoruz." yorumu yapıldı.

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'UYGUN MALİYETLİ, YÜKSEK KALİTELİ SEYAHAT DENEYİMİ SUNACAĞIZ'

FlixMobility Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jochen Engert ise şirketin resmi sitesinde yer alan anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Kamil Koç’u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacakları değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağını daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlere ve algoritmalarıyla tarifeleri müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacaklarını aktaran Engert, "Teknoloji platformumuz ve diğer yeniliklerimizle Türkiye’deki otobüs yolcularına uygun maliyetli, yüksek kaliteli ve daha bütüncül bir seyahat deneyimi sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

1 AVRODAN BAŞLAYAN FİYATLARLA BİLET SATIYOR

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. 2013 yılında Alman otobüs piyasasının serbestleştirilmesinin ardından faaliyetlerine başlayan FlixBus, kısa bir sürede Avrupa’nın en geniş otobüs ağı haline gelerek bugüne kadar 100 milyondan fazla insanı taşıdı.

Teknoloji girişimi, e-ticaret platformu ve sürdürülebilir bir ulaşım şirketinin birleşimi olan FlixBus, altı yıldan kısa sürede Almanya, İtalya, Fransa, Benelüx ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Polonya gibi pek çok Avrupa ülkesinde pazar lideri haline gelirken, sektörde 10 binden fazla yeni iş imkanı oluşturdu. Şirketi, sadece 2018 yılında Avrupa ve ABD’de 45 milyon kişi tercihi etti.

Daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veren FlixBus, Avrupa'da 1 avrodan başlayan fiyatlarla bilet satıyor. Şirket seferlerinde muavin bulunmazken, seyahat esnasında yolculara herhangi bir ikram da yapılmıyor.

KAYNAK:AA

Türkiye'nin ilk otobüs firması Kamil Koç satılıyorTürkiye'nin ilk otobüs firması Kamil Koç satılıyor
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Anahtar Kelimeler:
Kamil Koç Rekabet Kurumu FlixBus türkiye pazarı

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