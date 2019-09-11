Gelir İdaresi vergi borçlularını açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefler açıklandı. Devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan 47 bin 32 kişi ve kuruluşun olduğu belirlendi.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler listesini hazırladı.

Devlete toplam 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listenin ilk sırasında Dörtyol Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 liralık borçla Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ yer aldı.

Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ'yi Başkent Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 360 milyon 989 bin 27 liralık borcuyla Mustafa Akyol, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 189 milyon 251 bin 820 lirayla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti, Gökalp Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 181 milyon 955 bin 159 lirayla Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ, Kahramankazan Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 125 milyon 274 bin 592 lirayla Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. izledi.