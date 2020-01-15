İBB'den Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 'kredi' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'metro hatlarıyla ilgili krediye hazine onayı reddedildi' sözlerine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMASI



Ongun açıklamasında, 'İlgili Bakanlığın bilgisine: İBB projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kamu Yatırım Programından çıkarıldığı için kredi bulsa da hazine onayına gelmiyor. Dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması sonra da hazine onayı gerekli.' ifadelerini kullandı.

İlgili Bakanlığın bilgisine:



????İBB projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kamu Yatırım Programından çıkarıldığı için kredi bulsa da hazine onayına gelmiyor.



????Dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması sonra da hazine onayı gerekli. pic.twitter.com/AL87yUOFwd — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 14, 2020

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Ocak Salı (Bugün) yaptığı açıklamasında, “2020’de, özellikle kredi imkânı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası” ifadelerini kullanmıştır.