İşte Türkiye'nin en beğenilen şirketleri

Capital Dergisi tarafından, Adecco Türkiye Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleşen ve bu yıl 18’ncisi düzenlenen "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması" ödül töreni The Ritz Carlton İstanbul Otel’de gerçekleşti. Ödül töreninde sektörlerinin en beğenilen 38 şirketi de ödül aldı.

Başlangıçta şirketlerin ve holdinglerin temkinli yaklaştığı bu araştırmanın son yıllarda iletişim direktörlerinin, CEO’ların yıllık hedefleri arasına girdiğinin altını çizen Rauf Ateş, "Artık, CEO’lar, ciro, ihracat, kar gibi rakamların yanı sıra, Türkiye’de ve sektöründe şirketinin 'beğenilme performansı' ile de değerlendiriliyor" diye konuştu.

Adecco Türkiye Şirketler Grubu Seçme ve Yerleştirmeden Sorumlu Genel Müdürü Zeynep Kamışlı, İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması ve ödül törenine destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ekledi:

"Bugünün bizim için ayrı bir özelliği var. Adecco Türkiye Şirketler Grubu’nun 25’inci, grup şirketlerimizden üst düzey seçme ve yerleştirme yapan Badenoch+Clark Türkiye’nin beşinci yılını kutluyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Türkiye zor, ama bir o kadar da potansiyeli olan, enerjik bir ülke. Bu nedenle de fırsatlarla dolu... The Adecco Group, Bölge Başkanımız Tibet Eğrioğlu liderliğinde Türkiye takımına her zaman güvendi ve bu güvenin karşılığında her dönem farklı yatırımlar yaptı. Bugün bu emeklerin 25’inci yılını kutluyoruz aslında."