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İşte Türkiye'nin en beğenilen şirketleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Capital Dergisi'nin gelenekselleşen "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması"nda, Koç Holding bu yıl da zirveyi bırakmazken, Arçelik ikincilik koltuğunu korudu. Türkiye’nin en beğenilen üçüncü şirketi ise önemli bir atılım gerçekleştiren Eczacıbaşı Holding oldu.

İşte Türkiye'nin en beğenilen şirketleri

Capital Dergisi tarafından, Adecco Türkiye Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleşen ve bu yıl 18’ncisi düzenlenen "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması" ödül töreni The Ritz Carlton İstanbul Otel’de gerçekleşti. Ödül töreninde sektörlerinin en beğenilen 38 şirketi de ödül aldı.

Capital Dergisi’nin araştırması iş dünyasından 1,480 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti. Araştırma sonucunda 17 şirket yer değiştirirken, dokuz yeni şirket en beğenilenler arasına girdi. İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında ilk iki sırada Koç Holding ve Arçelik yerini korurken, Eczacıbaşı Holding üçüncülüğe yükseldi.

SEKTÖRLERİNDE EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER

Araştırmada sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise Allianz Hayat ve Emeklilik, Allianz Sigorta, Akçansa, Arçelik, Banvit, BASF, Betek Boya, DHL, Eczacıbaşı Vitra, EnerjiSA, Enka, Ereğli Demir Çelik, Eti, Hepsi Burada, İş Yatırım, Korozo, LC Waikiki, L'Oreal, Maxx Royal, Mercedes-Benz Türk, Mey Diageo, Microsoft, Migros, Nef İnşaat, Nestle-Erikli, Novartis, Pınar, PwC, Shell, TBWA, TEB Faktoring, Turkcell, Türkiye İş Bankası, Unilever, Yapı Kredi Leasing, Yataş, Zorlu Tekstil oldu.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketler araştırması Eylül-Kasım 2018 tarihleri arasında Zenna Araştırma ve Danışmanlık tarafından online anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında 600’ün üzerinde şirketten bin 480 yöneticinin görüşü alındı.

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri, görüşülen tüm iş dünyası temsilcilerinin cevapları üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri sadece ilgili sektörün temsilcilerinin görüşleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi.

Araştırma Türkiye ve sektörler için en beğenilen şirketleri belirlemenin dışında, en beğenilen şirket olmayı sağlayan performans kriterlerini de ölçerek ideal şirketlerin fark yaratan performans alanlarını ortaya koydu. Bu kapsamda 22 performans kriteri sorgulandı ve hem bu kriterlerin öncelikleri hem şirketlerin hangi kriterlerle farklılaştığı gözler önüne konuldu.

"ŞİRKETLER BEĞENİLME PERFORMANSI İLE DEĞERLENDİRİLİYOR"

Törende, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nı Capital Dergisi olarak 18 yıldır sürdürdüklerini hatırlattı.

Başlangıçta şirketlerin ve holdinglerin temkinli yaklaştığı bu araştırmanın son yıllarda iletişim direktörlerinin, CEO’ların yıllık hedefleri arasına girdiğinin altını çizen Rauf Ateş, "Artık, CEO’lar, ciro, ihracat, kar gibi rakamların yanı sıra, Türkiye’de ve sektöründe şirketinin 'beğenilme performansı' ile de değerlendiriliyor" diye konuştu.

Adecco Türkiye Şirketler Grubu Seçme ve Yerleştirmeden Sorumlu Genel Müdürü Zeynep Kamışlı, İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması ve ödül törenine destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ekledi:

"Bugünün bizim için ayrı bir özelliği var. Adecco Türkiye Şirketler Grubu’nun 25’inci, grup şirketlerimizden üst düzey seçme ve yerleştirme yapan Badenoch+Clark Türkiye’nin beşinci yılını kutluyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Türkiye zor, ama bir o kadar da potansiyeli olan, enerjik bir ülke. Bu nedenle de fırsatlarla dolu... The Adecco Group, Bölge Başkanımız Tibet Eğrioğlu liderliğinde Türkiye takımına her zaman güvendi ve bu güvenin karşılığında her dönem farklı yatırımlar yaptı. Bugün bu emeklerin 25’inci yılını kutluyoruz aslında."

T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu da, Capital Dergisi tarafından bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nın ödül törenine destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sinan Kılıçoğlu, ödül töreninde bulunan ve ülkesine hizmetleriyle her türlü takdiri hak eden tüm şirketleri yürekten tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırması ödül töreni öncesinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük’ün üstlendiği panelde, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Migros İcra Başkanı Özgür Tort ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ en beğenilen şirketler listesinde yer almalarını sağlayan stratejileri ve gelecek hedeflerini anlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
en beğenilen şirketler koç holding arçelik Eczacıbaşı

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