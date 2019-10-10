İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır." açıklamasında bulundu. Avdagiç, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:



"İTO'nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum. Cenab-ı Hak, yâr ve yardımcıları olsun. Kahraman ordumuz yeni bir harekâta start verdi. Sınırlarımızın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden başlıyor. Sanki bilinçli bir şekilde sınırlarımızın ötesinde oluşturulmaya çalışılan kaotik ve sisli ortamdan, sisler dağıldıktan sonra bambaşka bir tablo çıkarmak isteyenler var. Türkiye bunu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük öngörüsüyle fark etti. Önce Pençe, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları yapıldı. Şimdi hepsinden daha kapsamlı bir sınır ötesi harekata başlandı. Allah’ın izniyle bu hareket da başarıyla tamamlanınca, Akdeniz’den İran sınırına kadar güneyimiz güven altında olacak. Böylece sınır ötesinde Türkiye’yi tehdit eden unsurların gelişmesine fırsat verilmeyecek. Birileri Atlantik ötesinden geliyorsa, birileri kuzeyden gelip bu coğrafyaya müdahale etmek istiyorsa, onların hepsinden önce bizim bu coğrafyada söz söyleme hakkımız var. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakıyetler diliyorum. Cenab-ı Hak, yar ve yardımcıları olsun.”

'BARIŞ PINARI TERÖR KORİDORUNU YIKACAK' İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın terör koridorunu yıkacağını ve kahraman Türk ordusunun muzaffer olacağını belirtti. Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin güvenliği ve bölgenin huzuru için Barış Pınarı Harekatı'nın gerekli olduğunu belirtti. Suriye'nin içinde bulunduğu karmaşadan yararlanan kirli odakların Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Kopuz, şunları kaydetti: "Buna Türkiye'nin izin vermesinin mümkün olmadığı ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte başlattığı bu kapsamlı harekatın bölgedeki tüm terör unsurlarını yok edeceğine olan inancım tamdır ve Türk iş dünyası olarak ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Cephede savaşan Mehmetçiğimiz kadar Türkiye'nin silahsız güçleri olan iş dünyamıza da büyük görev düşüyor. 'Türkiye ekonomisini tamamen yok ederim ve mahvederim.' diyenlere karşı bizler de varımızla yoğumuzla vatanımızı müdafaa etmeye memuruz.

Türkiye'nin doğrudan sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine harekat yapmak için, o terör unsurlarını besleyenlerden izin alması da onların tehditlerine boyun eğmesi de düşünülemezdi. Türkiye limitlerini kendisinin belirleyeceği bu harekatı hakkıyla yapacak ve terör örgütlerini hezimete uğratacaktır. Cenabı Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Barış pınarı terör koridorunu yıkacak, kahraman ordumuz muzaffer olacak inşallah."

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN:TERÖRE HİÇBİR ZAMAN GEÇİT YOK Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Allah Bu harekette görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız” dedi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, “Millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. Türk milleti olarak hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Allah Bu harekette görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.