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  4. Jeep, 2020 modeller için fiyat sabitliyor

Jeep, 2020 modeller için fiyat sabitliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Yeni yılda 2020 model bir Renegade almak isteyenler, markanın ay sonuna dek geçerli olacak ön ödemeli satış kampanyasından yaralanabiliyor

İSTANBUL (AA) - Ocak ayı boyunca fiyatları sabitleyen Jeep, 2020 model yılı Renegade sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Jeep, yeni yılda yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere, avantajlı satın alma koşulları sunmaya devam ediyor.

Markanın ocak ayı boyunca sürecek ön ödemeli kampanyası ile 2020 model yılına ait Renegade sahibi olunabiliyor. Jeep'in ay boyunca fiyatları sabitlediği avantajlı kampanyasından yararlanacak olan müşteriler, 2020 model Renegade'lerini şubat ayında teslim alabiliyor.

199 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ile Jeep showroomlarında sahiplerini bekleyen en kabiliyetli küçük SUV Renegade'in Longitude donanım seviyesinde 16" alüminyum jantlar, sis lambaları, cruise kontrol, 5" u-connect dokunmatik ekran, arka park sensörü, trafik işareti tanıma gibi güvenlik ve konfor özellikleri sunuluyor.

Jeep Renegade'in Limited versiyonlarda ise yeni LED far grubu, Apple CarPlay destekli Uconnect 7.0" bilgi eğlence sistemi, önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikazı, park yardım sistemi, akıllı hız asistanı gibi özellikler bulunuyor.

Ocak ayı boyunca Jeep'in dört çeker özelliğine sahip modeli Compass'ın 2019 model yılına ait versiyonlarında ise anahtar teslimde 20 bin liralık indirim fırsatı sunuluyor.

Jeep Compass'ın indirim desteği sunulan Limited versiyonu, Apple CarPlay Destekli 7" UConnect Multimedya Sistemi, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Elektrikli Bagaj Kapağı gibi teknolojik özellikler ve 18" Alaşımlı Jantlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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