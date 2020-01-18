FİNANS
  4. Kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor!

Kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Karadeniz’de avlanan 3 kilo 640 gram ağırlığındaki kalkan balığı 985 liradan alıcısını bekliyor.

Samsun’da havaların kötü gitmesi nedeniyle balık fiyatlarında son günlerde bir artış yaşandı. Fiyatının ucuzlaması beklenen hamsi bugün pahalılaşarak 15 liradan alıcı buldu. Tezgahlardaki en ucuz balık hamsi olurken bir en pahalı balıksa kalkan balığı oldu. Bir balıkçının tezgahında yer alan 3 kilo 640 gram ağırlığındaki kalkan balığı 270 lira kilo fiyatı ile 985 liradan satılıyor. Tezgahtaki diğer balıklarda ise mezgit 40 TL, hamsi 15 TL, somon 30 TL, tirsi 20 TL, çupra 35 TL, levrek 25 TL, kötek 25 TL, zargan 25 TL, deniz levreği 50 TL, deniz çuprası 70 TL ile kilo fiyatı ile alıcı bekliyor.

balik

Balıkçı İsmail Balcıoğlu, “İki gündür balık ucuzdu bugün pahalılaştı. Hamsi 2 gün önce 5 liradan başladı. Dün 7 liradan satıldı ancak bugün kilosu 15 lira oldu. Mezgitte artış var. 20 liralık mezgitler 40 lira oldu. Artışın sebebi havaların kötü gitmesi nedeniyle denizdeki fırtınalardan dolayı balığa çıkamamamız. En ucuz balık şu an hamsi, tirsi ve levrekler. En pahalı balıksa kalkan balığı. Kilosu 270 lira. Bu tuttuğumuz 3 kilo 640 gram bir balık aşağı yukarı bin lira tutuyor. Almak isteyenin bin lirayı gözünden çıkartması gerek. Hatır balığıdır kolay kolay kimse yiyemez. Zor bulunur. Nesli tükenmek üzere olan bir balık ve çok lezzetli o yüzden değerlendi. Ne kadar büyükse fiyatı o kadar fazla oluyor” dedi.

"HAVALARIN KÖTÜ GİTMESİ BALIĞI ETKİLEDİ"

Balıkçı Mustafa Çabuk ise, "2 gün önce güzel balık çıkıyordu. Hamsinin fiyatı da ucuzlamıştı ama havaların kötü gitmesi balığı etkiledi" şeklinde konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç görüntüler! Böyle parçaladılarKorkunç görüntüler! Böyle parçaladılar
TCDD satılıyor mu? Açıklama geldiTCDD satılıyor mu? Açıklama geldi
THY'den tarihi rekor! Kadın pilot...THY'den tarihi rekor! Kadın pilot...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalkan, kalkan balığı, balık fiyatları,

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Erdoğan duyurdu: Ülkemizin en hızlısı olacak

Erdoğan duyurdu: Ülkemizin en hızlısı olacak

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCDD satılıyor mu? TCDD Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

TCDD satılıyor mu? Açıklama geldi

THY, kadın pilot sayısında tarihi rekor kırdı

THY'den tarihi rekor! Kadın pilot...

Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak

Bursalı çocuk mobilya firması 2020’de ihracata odaklanacak

En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı

En yeni evlilik ekipmanları görücüye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Havalimanı Metrosu için ilk kaynak

Erdoğan duyurdu: Ülkemizin en hızlısı olacak

BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

BUSİAD’da 2. Türkay dönemi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.