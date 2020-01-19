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  4. Kar yağmadı! Kış lastiği satışları da fiyatları da düştü

Kar yağmadı! Kış lastiği satışları da fiyatları da düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi lastik satışlarını da fiyatlarını da etkiledi. Kırıkkale’de, lastik satışı yapan Özgür Kapucu, kış koşullarının yaşanmaması nedeniyle kış lastiği satışlarında önceki yıllara oranla düşüş yaşandığını söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kırıkkale’de, kış koşullarının yaşanmaması nedeniyle kış lastiği fiyatları ekonomik olmasına rağmen satışlarda düşüş yaşanıyor. Bazı sürücüler de kış lastiği yerine 4 mevsim lastik tercih ediyor.
Kırıkkale’de sanayi sitesinde lastik satışı yapan Özgür Kapucu, kış koşullarının yaşanmaması nedeniyle kış lastiği satışlarında önceki yıllara oranla düşüş yaşandığını söyledi. Bazı sürücülerin de kış lastiği yerine 4 mevsim lastik tercih ettiğini aktardı.

'SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Kar yağmadığı için kış lastik satışlarının durduğunu belirten Kapucu, şunları kaydetti:

“Zorunlu lastik kullanım zamanında 1 Aralık öncesi işlerimiz baya yoğundu. Ticari araçlar taktırmak zorunda. Valiliğin emriyle normal araçlar da taktırmak zorunda ama bizim burada öyle bir şey şu anda yok. Şu anda biraz güneş çıkması nedeniyle satış oranları yaklaşık yarı yarıya düşmüş oldu. Sezon zamanına bakarsak kar yağmadığı için işimiz durdu. Ama sezonu güzel atlattık çok şükür, şu anda sakin. İnsanlar arabaya binmek zorunda kalanlar, uzak yere gitmesi gerekenler oluyor. Aniden bir işi çıkıyor; düğünü, bayramı, cenazesi derken böyle konularda taktırmak isteyenler için stoklarımızda her zaman lastiklerimiz mevcut.”

"İklim haliyle farkı bir boyuta geçiyor" diyen Kapucu, "Dünya yaşlandı. İnsanlar gibi dünya da yaşlandı. İklim değişiklikleri her şey bir birini etkiliyor. Mevsimler değişiyor. Her şey değişiyor. Tabi insanlar lastik alacaksa da alsam mı? Almasam mı?
mevsim diye bir lastik çıktı. Karda buzda idare ediyor. Yazın idare ediyor. Ama kış lastiğinin yaptığı işi yapamıyor. O da farklı bir boyut, bunun da etkisi var" dedi.

Sürücülere önerilerde bulunan Kapucu, “Sürücü arkadaşlara şunu diyorum. Yani kar lastiği değil de, kış lastiği diye düşünsünler. Şu anda mont ile geziyoruz. Bu havada eksi 5 ile artı 5 derecede kış lastiği dediğimiz lastik fren mesafesi olarak, viraj tutuşu olarak mükemmel derecede iyidir. Mesela bazıları var ‘ben çok iyi şoförüm’ diyor. Tamam, ‘çok iyi şoförsündür’ ama kar lastiği olmadan arabanın bakımları düzgün olmadan şoför tek başına hiçbir şey yapamaz” diye konuştu.

'KIŞ LASTİĞİNİ KESİNLİKLE TAVSİYE EDİYORUZ'

Kapucu, “Kışın yol tutuşu açısından kış lastiğini tavsiye ediyoruz. Frene bastığınızda gizli buzlanmada viraj tutuşunda kış lastiğinin çok büyük bir önemi var. Yazın sıcağında yazlık lastik sertleşiyor. Kış lastiğinin de kışa özel bir tasarımı var. İçindeki silika maddesi daha fazla silika maddesi daha fazla olduğu için damarları 7 milimetre aşağı kadar kesik. Damarların hepsi çalışmaya geçiyor ve buzun üstünde arabayı durdurabiliyor. Gizli buzlanma da arabanın dengesini bozmuyor. O nedenle kış lastiğini kesinlikle tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kışlık lastik fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Kapucu, “Lastik fiyatları diğer ürünlere bakarak zam falan yemedi. Baya bir her ürüne müthiş derecede zam geldi. Otomotiv sektöründe olsun. Ama lastik sektöründe zam konusu değil. Bir de şu anda imalattan satış, imalattan satış olduğu için yazlık lastiklerden daha ucuz şu anda kış lastikleri. Kış lastik alacaklar için tam bir fırsat zamanı” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kış lastiği, kar yağışı, 4 mevsim lastik,

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