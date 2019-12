Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,301841 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022888 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045420 -0,18 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081776 -0,06 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042611 -0,04 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029340 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)