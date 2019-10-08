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Kocaeli’de 1 TL’ye halk ekmek satışı başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’de halk ekmek protokolünün imzalanmasının ardından Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı halk ekmeğin 200 gramının 1 TL’den satılacağını duyurdu.

Kocaeli’de 1 TL’ye halk ekmek satışı başlıyor

Halk Ekmek Projesi protokolünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası’nın imzalamasının ardından Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı bugün oda binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019 Mart yerel seçimleri ile birlikte gündeme gelen ve bir süredir kent kamuoyunda konuşulan Halk Ekmek uygulaması hakkında Ali Sarı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yapılan görüşmelerde, uygulama kapsamındaki ilçe belediyelerini de kapsayacak şekilde 7 Ekim 2019 tarihinde imzalanan bir protokol ile uygulamaya geçiyoruz. İlk uygulama ilçe belediyesinin İzmit olacağı ve İzmit Belediyesi tarafından imza altına alınan protokol kapsamında, yerleri müştereken belirlenen 13 satış noktasında, protokol gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından konacak satış büfeleri ile ilk uygulama başlamış olacaktır” dedi.

200 GRAM EKMEK 1 TL

200 gramlık ekmeğin 1 TL’den satılacağını belirten Sarı, “Lezzeti, tadı ve kalitesiyle örnek olan, Kocaeli ekmeğinin üreticisi Fırıncı Esnafı tarafından, yine aynı kalitede ve lezzette üretimi yapılacak 200 gramlık 1 TL’lik fiyatlandırılmasıyla, tekli ya da çiftli olarak, en kısa zamanda başta İzmit ilçesinin ve daha sonra diğer ilçelerimiz olmak üzere tüm Kocaeli halkının sofralarında yer alacaktır. Talebe göre de 400 gram ekmek 2 TL’den satışa sunulabilir. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri 06.00-08.00, 12.00.14.00, 17.00-19.00 saatleri arasında satış gerçekleşecek. Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olacak. Vatandaşın talebine göre ekmek satışları devam edecek. İlk etapta büfe başı bin ekmek düşünüyoruz ancak talep iki bin olursa iki bin üreteceğiz. İhtiyaca göre hareket edeceğiz” diye konuştu.


'15 KASIM TARİHİ GİBİ SATIŞLARIMIZ BAŞLAR'

İzmit’te satış yerlerini duyuran Sarı, “Bayındırlık Dünya Bankası, Bekirdere Mimar Sinan İlköğretim Ortaokulu karşısı, Alikahya Merkez, Yahya Kaptan, Tavşantepe, Topçular Şeref Meydanı, Bağçeşme Meydanı, Gültepe Mahallesi, Kuruçeşme Parkı, Yeni Cuma Parkı, 42 Evler Sanayi Mahallesi, Anıtpark, Yeşilova Özbek Çeşme Meydanında satış olacak. İlerleyen günlerde talebe göre büfe çoğaltmamız sağlanabilir. Belirlenen bölgelerden elemanlar seçilecek. Bölgeye yakın olan yerlerden özellikle bayanlardan ricamız Fırıncılar Odası’na başvuru yaparlarsa alımları yapılacak. 15 tane bayan alımı yapılacak. Erkek de olabilir. Fırıncılar Odası’na müracaat edip CV bırakırlarsa gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Altyapı çalışmalarının ardından 15 Kasım tarihi gibi satışlarımız başlar gibi düşünüyoruz. Tabi ki hava koşulları, firmanın tesliminde gecikmeleri gibi sorunlar olursa 30 Kasım’a sarkabilir. Büfelerin yerleşmesinden sonra satışa hızlı şekilde başlayacağız. İzmit’in ardından Gebze, Darıca ve Körfez dışında en yakın ilçelerde hızlı bir şekilde yılbaşına kadar bütün ilçeleri bitirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli halk ekmek

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