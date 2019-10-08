Kocaeli’de 1 TL’ye halk ekmek satışı başlıyor

Halk Ekmek Projesi protokolünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası’nın imzalamasının ardından Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı bugün oda binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019 Mart yerel seçimleri ile birlikte gündeme gelen ve bir süredir kent kamuoyunda konuşulan Halk Ekmek uygulaması hakkında Ali Sarı, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yapılan görüşmelerde, uygulama kapsamındaki ilçe belediyelerini de kapsayacak şekilde 7 Ekim 2019 tarihinde imzalanan bir protokol ile uygulamaya geçiyoruz. İlk uygulama ilçe belediyesinin İzmit olacağı ve İzmit Belediyesi tarafından imza altına alınan protokol kapsamında, yerleri müştereken belirlenen 13 satış noktasında, protokol gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından konacak satış büfeleri ile ilk uygulama başlamış olacaktır” dedi.

200 GRAM EKMEK 1 TL



200 gramlık ekmeğin 1 TL’den satılacağını belirten Sarı, “Lezzeti, tadı ve kalitesiyle örnek olan, Kocaeli ekmeğinin üreticisi Fırıncı Esnafı tarafından, yine aynı kalitede ve lezzette üretimi yapılacak 200 gramlık 1 TL’lik fiyatlandırılmasıyla, tekli ya da çiftli olarak, en kısa zamanda başta İzmit ilçesinin ve daha sonra diğer ilçelerimiz olmak üzere tüm Kocaeli halkının sofralarında yer alacaktır. Talebe göre de 400 gram ekmek 2 TL’den satışa sunulabilir. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri 06.00-08.00, 12.00.14.00, 17.00-19.00 saatleri arasında satış gerçekleşecek. Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olacak. Vatandaşın talebine göre ekmek satışları devam edecek. İlk etapta büfe başı bin ekmek düşünüyoruz ancak talep iki bin olursa iki bin üreteceğiz. İhtiyaca göre hareket edeceğiz” diye konuştu.