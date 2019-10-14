FİNANS

Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlere yapılandırma

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlere yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliğince (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağı belirtilerek, uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği bildirildi.

TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için FYY uygulamasına başlanacağı belirtilerek, "Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir." denildi.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir. Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL'nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY'den yararlanamayacaktır."

BORÇLULAR, EN YÜKSEK 3 ALACAKLI KURULUŞTAN BİRİNE BAŞVURABİLECEK

Duyuruda, FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan alacaklı kuruluşların, Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşması'nı imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zaman aşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut
takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır. Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı kuruluşların, Çerçeve Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır."

Duyuruda ayrıca, Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında detaylı bilgiye TBB'nin "www.tbb.org.tr/fyy" sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği kredi ödeme

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